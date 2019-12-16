Пятиэтажный дом горит в Ухте: есть погибшие

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Киев возмутила идея Берлина по ДНР и ЛНР
Киев возмутила идея Берлина по ДНР и ЛНР
В мире
Макрон принял решение по Дню Победы в Москве
Макрон принял решение по Дню Победы в Москве
В мире
Экс-депутат Рады увидел Крымский мост и проклял 2014-й
Экс-депутат Рады увидел Крымский мост и проклял 2014-й
В мире
Ответ "Искандерам": США угрожают новыми ракетами
Ответ "Искандерам": США угрожают новыми ракетами
США

Черный дым из окон: в Ухте полыхает пятиэтажный дом 

ТК «Звезда» 1 час назад
После прибытия на место первых пожарных подразделений, из дома были эвакуированы 30 жильцов.
В Ухте полыхает пятиэтажный жилой дом. Инцидент произошел на улице Набережная нефтяников. В результате инцидента два человека погибли, еще трое серьезно пострадали. К этой минуте огонь распространился на несколько этажей, из окон валит черный густой дым, сообщили «Звезде» в пресс-службе МЧС по республике Коми.
К этому часу открытое горение удалось ликвидировать на площади в 50 квадратных метров, уточнили в ведомстве. Из здания были срочно эвакуированы 30 человек. Троих пострадавших, чье состояние оценивается как тяжелое, пришлось госпитализировать. Точную причину происшествия установят после окончательного тушения и проведения экспертизы.
Видео дня. Первая свадьба трансгендеров в Казани
ТК «Звезда»: последние новости
Превышение посадочной массы: в Шереметьево готовится к посадке лайнер из Гонконга Превышение посадочной массы: в Шереметьево готовится к посадке лайнер из Гонконга В Удмуртии спасли двухлетнего мальчика, запертого в квартире с телом матери В Удмуртии спасли двухлетнего мальчика, запертого в квартире с телом матери Вросла в кожу: в Омске отчим заставлял пасынка стоять на гречке Вросла в кожу: в Омске отчим заставлял пасынка стоять на гречке 
Теги:
Происшествия , Видео , Пожары , МЧС , Ухта
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киев возмутила идея Берлина по ДНР и ЛНР
Киев возмутила идея Берлина по ДНР и ЛНР 303
Макрон принял решение по Дню Победы в Москве
Макрон принял решение по Дню Победы в Москве 649
Экс-депутат Рады увидел Крымский мост и проклял 2014-й
Экс-депутат Рады увидел Крымский мост и проклял 2014-й 152
Ответ «Искандерам»: США угрожают новыми ракетами
Ответ «Искандерам»: США угрожают новыми ракетами 86
Жму руку: Зеленский вступился за Зозулю
Жму руку: Зеленский вступился за Зозулю 24
Видео
Опубликовано видео с авиадебоширом в аэропорту Толмачёво
01:28
Опубликовано видео с авиадебоширом в аэропорту Толмачёво
Общество Происшествия
Пятиэтажный дом горит в Ухте: есть погибшие
01:28
Пятиэтажный дом горит в Ухте: есть погибшие
Происшествия Пожары
Опубликовано видео с комплексами «Ярс» на дежурстве в Барнауле
00:39
Опубликовано видео с комплексами «Ярс» на дежурстве в Барнауле
Оружие
Опубликовано видео мотопробега Санта-байкеров в Испании
00:31
Опубликовано видео мотопробега Санта-байкеров в Испании
В мире Общество
Опубликовано видео с подсветкой Крымского моста
00:27
Опубликовано видео с подсветкой Крымского моста
Киев возмутила идея Берлина по ДНР и ЛНР
09:57
Киев возмутила идея Берлина по ДНР и ЛНР
В мире Украина
Самолёты США спешно покинули Турцию после угроз Эрдогана
04:18
Самолёты США спешно покинули Турцию после угроз Эрдогана
Армия Войска
Умер автор хита Popcorn
01:22
Умер автор хита Popcorn
В мире
Подростка зверски избили из-за бутылки минеральной воды
01:10
Подростка зверски избили из-за бутылки минеральной воды
Происшествия
Пока вы не уснули: Зеленский не усвоил урок Путина
01:35
Пока вы не уснули: Зеленский не усвоил урок Путина
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение