Пятиэтажный дом горит в Ухте: есть погибшие

Черный дым из окон: в Ухте полыхает пятиэтажный дом

После прибытия на место первых пожарных подразделений, из дома были эвакуированы 30 жильцов.

Ухте полыхает пятиэтажный жилой дом. Инцидент произошел на улице Набережная нефтяников. В результате инцидента два человека погибли, еще трое серьезно пострадали. К этой минуте огонь распространился на несколько этажей, из окон валит черный густой дым, сообщили «Звезде» в пресс-службе МЧС по республике Коми.

К этому часу открытое горение удалось ликвидировать на площади в 50 квадратных метров, уточнили в ведомстве. Из здания были срочно эвакуированы 30 человек. Троих пострадавших, чье состояние оценивается как тяжелое, пришлось госпитализировать. Точную причину происшествия установят после окончательного тушения и проведения экспертизы.