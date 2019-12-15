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Самолет вернулся в российский аэропорт из-за заболевшего пассажира 

Lenta.ru + ещё 26 1 час назад
Самолет вернулся в Шереметьево из-за болезни пассажира
Фото: РИА Новости
Самолет, отправившийся в Гонконг из столичного Шереметьево, вернулся в аэропорт вылета. Об этом сообщает «Интерфакс».
Причиной стало ухудшение самочувствия одного из пассажиров.
Посадка прошла штатно. До того, как приземлиться, самолет вырабатывал топливо, поскольку был заправлен для беспересадочного полета, и в момент инцидента посадочная масса оказалась критической.
ЧП в небе: самолет ждет аварийная посадка в Шереметьево
О состоянии заболевшего пассажира не сообщается.
8 ноября самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил экстренную посадку в международном аэропорту Самары из-за смерти пассажира. Мужчина умер еще в полете, до приземления и прибытия врачей.
В тот же день самолет авиакомпании Uzbekistan Airways совершил экстренную посадку на севере Китая из-за плохого самочувствия пятерых пассажиров — двоих граждан России и троих жителей Узбекистана. Самолет благополучно приземлился в аэропорту Ланьчжоу, где всем заболевшим оказали первую медицинскую помощь. После этого их направили в местный госпиталь.
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Комментарии 4 
Теги:
Происшествия , Уральские авиалинии , Аэропорт Шереметьево , Гонконг
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