Самолет вернулся в Шереметьево из-за болезни пассажира

Самолет вернулся в российский аэропорт из-за заболевшего пассажира

Самолет, отправившийся в Гонконг из столичного Шереметьево, вернулся в аэропорт вылета. Об этом сообщает «Интерфакс».

Причиной стало ухудшение самочувствия одного из пассажиров.

Посадка прошла штатно. До того, как приземлиться, самолет вырабатывал топливо, поскольку был заправлен для беспересадочного полета, и в момент инцидента посадочная масса оказалась критической.

О состоянии заболевшего пассажира не сообщается.

8 ноября самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил экстренную посадку в международном аэропорту Самары из-за смерти пассажира. Мужчина умер еще в полете, до приземления и прибытия врачей.

В тот же день самолет авиакомпании Uzbekistan Airways совершил экстренную посадку на севере Китая из-за плохого самочувствия пятерых пассажиров — двоих граждан России и троих жителей Узбекистана. Самолет благополучно приземлился в аэропорту Ланьчжоу, где всем заболевшим оказали первую медицинскую помощь. После этого их направили в местный госпиталь.