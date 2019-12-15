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Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком 

Lenta.ru 1 час назад
Появилось видео стоящего на гречке мальчика
Фото: Lenta.ru
Появилось видео издевательств 35-летнего жителя Омска Сергея Казакова над восьмилетним пасынком. Мужчина заставлял мальчика часами стоять коленями на гречке в воспитательных целях. Запись издевательств, снятых Казаковым, опубликовал телеканал РЕН ТВ.
На кадрах виден мальчик, стоящий на коленях, а его отчим бьет его. В результате долгого стояния гречка вросла ребенку в кожу, хирургическим путем медики удалили крупу.
Сейчас мужчина задержан. В отношении Казакова и матери ребенка Алины Юмашевой возбуждены уголовные дела по статьям 117 («Истязание»), 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») и 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») УК.
15 декабря сообщалось, что служба опеки не лишила Юмашеву родительских прав и никак ее в них не ограничила. Она забрала своего сына из больницы, и ребенок сейчас остается с ней, несмотря на то, что Юмашева не мешала Казакову издеваться над собственным сыном.
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Теги:
Происшествия , Сергей Казаков , РЕН ТВ , Омск
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