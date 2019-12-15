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Пытки гречкой и избиения: стало известно, какой срок грозит матери и отчиму мальчика 

Вести.Ru 3 часа назад
Пытки гречкой: что ждет мать и отчима мальчика
Фото: Вести.Ru
В понедельник, 16 декабря, в Омске состоится первое судебное заседание по делу 35-летнего программиста Сергея Казакова и его 27-летней сожительницы, обвиняемых в истязании восьмилетнего сына женщины. На заседании будет оглашено обвинительное заключение, сообщил РИА Новости представитель регионального Следственного управления СК России.
Пару обвиняют в истязании ребенка, умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка. По данным следствия, с апреля по май мужчина избивал сына своей любовницы, а за малейшую провинность заставлял ребенка стоять коленями на гречке.
Свои действия Сергей Казаков записывал на видеокамеру. Мать мальчика знала, как ее сожитель обращается с ребенком, одобряла его действия, а вечерами любила просматривать эти видеозаписи.
После очередного "воспитания" мальчик сбежал из дома, пошел к соседу и рассказал ему о случившемся. Мужчина вызвал полицию.
Мальчик долгое время голодал — врачи диагностировали у него белково-энергетическую недостаточность. Также ему провели операцию на коленях: гречка, на которой стоял мальчик, вросла в кожу.
Сергей Казаков находится под арестом, а мать мальчика — под подпиской о невыезде. Обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы.
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Комментарии 4 
Теги:
Происшествия , Сергей Казаков , СКР , РИА Новости , Омск
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