Полицейские застрелили мужчину в Москве

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Москве полицейские застрелили подозреваемого в нападении на пожилую мать. Злоумышленник набросился на нее с ножом, а затем пытался напасть на приехавших оперативников с «предметом похожим на пистолет». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичное управление МВД.

«Сегодня в полицию поступило сообщение о ножевом ранении в одном из домов по улице Генерала Тюленева. Прибывшими на место сотрудниками полиции была обнаружена женщина с телесными повреждениями, а также мужчина, который вел себя неадекватно», — сообщили в полиции.

Дебошир бросился на оперативников, угрожая «предметом, похожим на пистолет».

Один из полицейских применил табельное оружие. Мужчина от полученного ранения скончался.

По данным СМИ, сначала неадекватный молодой человек напал с ножом на пожилую мать. Женщина успела вызвать полицию.

В московском главке начали проверку инцидента.