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Политика

Полицейские застрелили мужчину в Москве 

Рамблер 21 минуту назад
Полицейские застрелили мужчину в Москве
Фото: РИА Новости
В Москве полицейские застрелили подозреваемого в нападении на пожилую мать. Злоумышленник набросился на нее с ножом, а затем пытался напасть на приехавших оперативников с «предметом похожим на пистолет». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичное управление МВД.
«Сегодня в полицию поступило сообщение о ножевом ранении в одном из домов по улице Генерала Тюленева. Прибывшими на место сотрудниками полиции была обнаружена женщина с телесными повреждениями, а также мужчина, который вел себя неадекватно», — сообщили в полиции.
Дебошир бросился на оперативников, угрожая «предметом, похожим на пистолет».
Один из полицейских применил табельное оружие. Мужчина от полученного ранения скончался.
По данным СМИ, сначала неадекватный молодой человек напал с ножом на пожилую мать. Женщина успела вызвать полицию.
В московском главке начали проверку инцидента.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Грузии двое полицейских поссорились на службе. выхватили табельное оружие и убили друг друга. Один скончался на месте, второй — в больнице. Еще один человек пытался разнять спорщиков и получил тяжелое ранение.
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Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
Происшествия , Москва
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