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Общество

В Крыму завели дело после гибели школьника, прыгавшего на кровати 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Ребенок попрыгал на кровати и умер
Фото: РИА Новости
Уголовное дело заведено следователями управления СК РФ по Крыму и Севастополю по факту гибели мальчика, получившего дома бытовую травму, сообщила пресс-служба ведомства.
Восьмилетний мальчик погиб в результате неудачного прыжка на кровати у себя дома, сообщили ранее СМИ со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК РФ по республике Крым и Севастополю.
"Главным следственным управлением СК РФ по республике Крым и городу Севастополю возбуждено и расследуется уголовного дело по факту причинения смерти по неосторожности 8-летнему мальчику вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей", — сообщили в ведомстве.
Мальчик получил травму головы в бытовых условиях, находясь в собственной квартире, ребенок был госпитализирован в одно из медучреждений города, где спустя время скончался, говорится в сообщении.
Следствие устанавливает обстоятельства получения травм ребенком, процедуру его госпитализации, ход и качество оказания врачебной помощи. Для этого следователи изъяли медицинскую документацию и назначили необходимые экспертизы для установления точной причины смерти. Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства главного следственного управления, сообщили в пресс-службе.
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Теги:
Происшествия , Криминал , СКР , Республика Крым , Севастополь
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