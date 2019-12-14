Ребенок попрыгал на кровати и умер

В Крыму завели дело после гибели школьника, прыгавшего на кровати

Восьмилетний мальчик погиб в результате неудачного прыжка на кровати у себя дома, сообщили ранее СМИ со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК РФ по республике Крым и Севастополю.

"Главным следственным управлением СК РФ по республике Крым и городу Севастополю возбуждено и расследуется уголовного дело по факту причинения смерти по неосторожности 8-летнему мальчику вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей", — сообщили в ведомстве.

Мальчик получил травму головы в бытовых условиях, находясь в собственной квартире, ребенок был госпитализирован в одно из медучреждений города, где спустя время скончался, говорится в сообщении.

Следствие устанавливает обстоятельства получения травм ребенком, процедуру его госпитализации, ход и качество оказания врачебной помощи. Для этого следователи изъяли медицинскую документацию и назначили необходимые экспертизы для установления точной причины смерти. Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства главного следственного управления, сообщили в пресс-службе.