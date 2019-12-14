Мать мальчика с вросшей в колени гречкой объяснилась

Мать мальчика с вросшей в колени гречкой назвала наказание безболезненным

Мать мальчика, которого отчим пытал многочасовым стоянием на гречке, рассказала, что сама попробовала такой способ наказания, и он показался ей безболезненным, поэтому она разрешила его применить. Такое объяснение Алина Юмашева дала «Комсомольской правде».

«Я проверила на себе, поставила эксперимент: постояла — мне было не больно», — сказала она.

По словам Юмашевой, ей и ее сожителю такой способ показался эффективным. Они насыпали гречку в пакет и ставили ребенка на него коленями.

Издание также выяснило, что Юмашева работает оператором на заправке. Она рассказала, что никогда не была замужем и родила сына для себя. Предположительно, с сожителем Сергеем Казаковым женщина познакомилась на сайте знакомств. 35-летний Сергей Казаков — программист, владеющий собственной IT-компанией. Ему показалось, что ребенок «отбился от рук», и он решил заняться его воспитанием. Способы воспитания он нашел в интернете.

Учительница мальчика рассказала, что ребенок учится прилежно и не пропускает уроки, а также посещает разные кружки и участвует в школьных мероприятиях и олимпиадах. По ее словам, она не знала об издевательствах над ребенком — мальчик боялся жаловаться.

12 декабря стало известно, что житель Омска пытал восьмилетнего пасынка многочасовым стоянием коленями на гречке, а также избивал. Ребенок сбежал после очередного наказания и рассказал об издевательствах соседу, тот вызвал полицию. В отношении Казакова и Юмашевой возбуждены уголовные дела по статьям 117 («Истязание»), 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») и 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») УК.