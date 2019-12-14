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В России нашли обглоданный собаками труп ребенка 

Lenta.ru + ещё 5 1 час назад
В Уфе нашли обглоданный собаками труп ребенка
Фото: РИА Новости
В Уфе нашли тело погибшего ребенка, обглоданное собаками. Личность подростка устанавливается, на вид мальчику около 14 лет, сообщает UFA1.RU.
Школьника обнаружили недалеко от железной дороги в Орджоникидзевском районе города. Возбуждено уголовное дело.
«Рассматриваются все версии, в том числе нападение на подростка стаи собак», — сообщили в пресс-службе республиканского управления Следственного комитета России.
Руководитель МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» Рамиль Гумеров сообщил, в столице Башкирии насчитывается более 30 тысяч бездомных собак. В Уфе рассматривают проект приюта для животных, но разместить там их всех невозможно, отметил он.
Как отмечает издание, случившееся возмутило жителей города.
Ранее в городе Березовский Свердловской области стая бродячих собак напала на школьника и прокусила ему ногу. Ребенку удалось спастись. Его доставили в травмпункт.
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Теги:
Происшествия , Другое , Уфа
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