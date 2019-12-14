В Уфе нашли обглоданный собаками труп ребенка

В России нашли обглоданный собаками труп ребенка

Уфе нашли тело погибшего ребенка, обглоданное собаками. Личность подростка устанавливается, на вид мальчику около 14 лет, сообщает UFA1.RU.

Школьника обнаружили недалеко от железной дороги в Орджоникидзевском районе города. Возбуждено уголовное дело.

«Рассматриваются все версии, в том числе нападение на подростка стаи собак», — сообщили в пресс-службе республиканского управления Следственного комитета России.

Руководитель МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» Рамиль Гумеров сообщил, в столице Башкирии насчитывается более 30 тысяч бездомных собак. В Уфе рассматривают проект приюта для животных, но разместить там их всех невозможно, отметил он.

Как отмечает издание, случившееся возмутило жителей города.

Ранее в городе Березовский Свердловской области стая бродячих собак напала на школьника и прокусила ему ногу. Ребенку удалось спастись. Его доставили в травмпункт.