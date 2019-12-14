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Известный писатель-фантаст стал жертвой мошенников 

Рамблер 1 час назад
Известный писатель-фантаст стал жертвой мошенников
Фото: livelib.ru
Мошенники выудили сто тысяч рублей у известного писателя-фантаста Михаила Гуревича. Об инциденте сообщает РЕН ТВ.
81-летнему Гуревичу позвонила девушка, назвавшаяся сотрудницей Пенсионного фонда. Она заявила, что писателю положена компенсация за путевку в санаторий, но для этого ей нужны данные банковской карты и СМС-коды, пришедшие на телефон. Мошенница смогла уговорить пенсионера, и он выполнил ее просьбы.
В результате со счета Гуревича списали почти 100 тысяч рублей.
Потерпевший обратился в правоохранительные органы.
Михаил Абрамович Гуревич (литературный псевдоним — Михаил Кривич) — писатель, издатель, журналист. Работал в редакции научно-популярного журнала «Химия и жизнь». Автор нескольких десятков фантастических произведений, написанных в соавторстве с Ольгертом Ольгиным. Совладелец издательства «Изограф». Автор книг «Бюст на родине героя», «Электоральные ожидания», «Из жизни собак и минотавров».
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Оренбурге «липовый» сотрудник банка обманул горожанина и снял с его карты 88 тысяч рублей.
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Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
Происшествия , Михаил Гуревич , МВД , РЕН ТВ
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