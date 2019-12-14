Известный писатель-фантаст стал жертвой мошенников

Мошенники выудили сто тысяч рублей у известного писателя-фантаста Михаила Гуревича . Об инциденте сообщает РЕН ТВ.

81-летнему Гуревичу позвонила девушка, назвавшаяся сотрудницей Пенсионного фонда. Она заявила, что писателю положена компенсация за путевку в санаторий, но для этого ей нужны данные банковской карты и СМС-коды, пришедшие на телефон. Мошенница смогла уговорить пенсионера, и он выполнил ее просьбы.

В результате со счета Гуревича списали почти 100 тысяч рублей.

Михаил Абрамович Гуревич (литературный псевдоним — Михаил Кривич) — писатель, издатель, журналист. Работал в редакции научно-популярного журнала «Химия и жизнь». Автор нескольких десятков фантастических произведений, написанных в соавторстве с Ольгертом Ольгиным. Совладелец издательства «Изограф». Автор книг «Бюст на родине героя», «Электоральные ожидания», «Из жизни собак и минотавров».