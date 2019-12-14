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Конфликт на овощебазе закончился перестрелкой в Петербурге 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 2 часа назад
Конфликт на овощебазе закончился перестрелкой в Петербурге
Фото: РИА Новости
Уголовное дело возбуждено по факту конфликта между пятью мужчинами с применением травматического оружия на территории овощебазы во Фрунзенском районе в Санкт-Петербурге, сообщили в региональном главке МВД.
По сообщению главка, инцидент произошел в пятницу вечером на территории овощной базы на Софийской улице. Приехавшие на место происшествия полицейские обнаружили автомобили Nissan Teana и Volkswagen Polo, возле которых на земле лежали гильзы от травматического оружия.
«Сотрудниками полиции установлено, что около 17.14 на территории базы на парковке торгового центра пятеро неизвестных вышли из вышеуказанных автомобилей и между ними произошел конфликт с применением травматического оружия, после чего все участники конфликта с места происшествия скрылись», — передает РИА «Новости» сообщение полиции.
Автомобили направлены для дополнительного осмотра в Экспертно-криминалистический центр, установлен и опрошен владелец одного из них.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».
Напомним, во вторник мужчина открыл стрельбу после ссоры с таксистом в Москве.
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Теги:
Происшествия , МВД , РИА Новости , Санкт-Петербург
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