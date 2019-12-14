Конфликт на овощебазе закончился перестрелкой в Петербурге

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Уголовное дело возбуждено по факту конфликта между пятью мужчинами с применением травматического оружия на территории овощебазы во Фрунзенском районе в Санкт-Петербурге , сообщили в региональном главке МВД

По сообщению главка, инцидент произошел в пятницу вечером на территории овощной базы на Софийской улице. Приехавшие на место происшествия полицейские обнаружили автомобили Nissan Teana и Volkswagen Polo, возле которых на земле лежали гильзы от травматического оружия.

«Сотрудниками полиции установлено, что около 17.14 на территории базы на парковке торгового центра пятеро неизвестных вышли из вышеуказанных автомобилей и между ними произошел конфликт с применением травматического оружия, после чего все участники конфликта с места происшествия скрылись», — передает РИА «Новости» сообщение полиции.

Автомобили направлены для дополнительного осмотра в Экспертно-криминалистический центр, установлен и опрошен владелец одного из них.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».

Напомним, во вторник мужчина открыл стрельбу после ссоры с таксистом в Москве.