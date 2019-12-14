Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Батурина положила в гроб Лужкову сверток
Батурина положила в гроб Лужкову сверток
Политика
Раскрыты личности устроивших жестокую казнь в Сирии
Раскрыты личности устроивших жестокую казнь в Сирии
Происшествия
Сколько потеряла Грузия из-за конфликта с Россией
Сколько потеряла Грузия из-за конфликта с Россией
В мире
Хорошо, что этого не видит Листьев: конфуз на "Поле чудес"
Хорошо, что этого не видит Листьев: конфуз на "Поле чудес"
Шоу-бизнес

СМИ: при пожаре на юге Тайваня погибли семь человек 

ТАСС + ещё 1 3 часа назад
При пожаре на юге Тайваня погибли семь человек
Фото: РИА Новости
Семь человек погибли, еще двое пострадали в субботу в результате пожара в городе Тайанане на юге китайского острова Тайвань. Об этом сообщило агентство "Синьхуа".
Согласно его данным, трагедия произошла по вине 21-летнего мужчины, который поджег две пятилитровые канистры с бензином в жилом доме. Он добровольно сдался властям.
По информации полиции, пожар возник в 01:20 по местному времени (20:20 мск пятницы). В этот момент в здании находились 46 человек, 37 из которых удалось эвакуировать. Пожарные ликвидировали возгорание через два часа. Пострадавшие госпитализированы, ведется следствие.
Видео дня. Учитель года обложил матом школьника
ТАСС: последние новости
В Новом Орлеане из-за кибератаки ввели режим чрезвычайной ситуации В Новом Орлеане из-за кибератаки ввели режим чрезвычайной ситуации Площадь пожара на складе на юге Москвы выросла до 7 тыс. кв. м Площадь пожара на складе на юге Москвы выросла до 7 тыс. кв. м В Красноярске во время массажа младенцу сломали ноги В Красноярске во время массажа младенцу сломали ноги 
Теги:
Происшествия , В мире
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Батурина положила в гроб Лужкову сверток
Батурина положила в гроб Лужкову сверток 498
Раскрыты личности устроивших жестокую казнь в Сирии
Раскрыты личности устроивших жестокую казнь в Сирии 476
Сколько потеряла Грузия из-за конфликта с Россией
Сколько потеряла Грузия из-за конфликта с Россией 4
Хорошо, что этого не видит Листьев: конфуз на «Поле чудес»
Хорошо, что этого не видит Листьев: конфуз на «Поле чудес» 61
Не то. Максакова покидает Украину
Не то. Максакова покидает Украину 320
Видео
Опубликовано видео пожара на Варшавском шоссе
02:37
Опубликовано видео пожара на Варшавском шоссе
Опубликовано видео испытаний запрещенной ракеты США
00:29
Опубликовано видео испытаний запрещенной ракеты США
Армия
Малышева заявила о вреде туалетной бумаги
03:17
Малышева заявила о вреде туалетной бумаги
Шоу-бизнес
Киркоров объявил себя геем
01:00
Киркоров объявил себя геем
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал о беде с сыном Валерии
03:15
Пригожин рассказал о беде с сыном Валерии
Шоу-бизнес
Раскрыты личности устроивших жестокую казнь в Сирии
01:59
Раскрыты личности устроивших жестокую казнь в Сирии
Происшествия В мире
Опубликовано видео посадки самолета на оживленную трассу
00:07
Опубликовано видео посадки самолета на оживленную трассу
Происшествия
Не то. Максакова покидает Украину
12:22
Не то. Максакова покидает Украину
Шоу-бизнес
В Детройте взорвали здание электростанции
00:46
В Детройте взорвали здание электростанции
Происшествия В мире
Пушков описал мрачное будущее Европы
03:08
Пушков описал мрачное будущее Европы
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение