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Наука и техника

Шайба изуродовала лицо журналистки на хоккейном матче 

RT на русском + ещё 1 54 минуты назад
Шайба изуродовала лицо журналистки на хоккейном матче
Фото: РИА Новости
Журналистка из Словакии Барбора Жачикова получила серьезные травмы во время матча чемпионата страны между «Банской Бистрицей» и «Попрадом» (1:2).
В результате рикошета шайба вылетела с площадки и попала в лицо девушке, которая находилась за бортиком у красной линии, информирует cas.sk. Итогом инцидента стал перелом кости лица, сотрясение мозга и повреждение глаза.
Врачам предстоит спасти зрение и восстановить функциональность мимических мышц в пораженной области. Чтобы скрыть последствия травмы, Жачиковой придется перенести пластическую операцию. По словам корреспондентки, она не смогла увернуться от шайбы, поскольку делала записи в блокноте.
Ранее сообщалось, что у хоккеиста сборной Швеции нашли злокачественную опухоль.
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Теги:
Происшествия
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