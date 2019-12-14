Раскрыты личности устроивших жестокую казнь в Сирии

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Раскрыты личности участников жестокой расправы над сирийцем 

Национальная Служба Новостей + ещё 3 48 минут назад
Обнародованы имена людей, которых называют членами так называемого ЧВК Вагнера, учинивших жестокую казнь сирийца. Видеозапись с расправой появилась в сети и вызвала широкий общественный резонанс.
Сирийская казнь шокировала Кремль
Как пишет «Фонтанка.ру», одним из участников оказался 34-летний уроженец Пскова Владимир Б., который проходил службу по контракту в спецназе ВС РФ с 2012 по 2014 годы. Согласно имеющимся данным, мужчина в 2015 году вступил в частную военную компанию «Вагнера», получил позывной Сайга и проходил службу в одном отряде с предполагаемы основателем ЧВК Вагнера Дмитрием Уткиным.
В свою очередь, Владимир Б. заявил журналистам, что в Сирии не был и к опубликованной видеозаписи с казнью сирийца отношения не имеет.
Еще одним участником, попавшим на видео, журналисты называют 28-летнего уроженца Таджикистана Джахонгира. Именно он, по мнению издания, отрезал жертве руки и голову, а после помогал обливать тело бензином.
Также «Фонтанка» в числе участников казни называет имя 39-летнего жителя Брянска Руслана, позывно Чича. Он также опроверг свою причастность как к службе в Сирии, так и к запечатленным на видео фактам. Двое других участников расправы, полагают журналисты, это бывший сотрудник МВД из Краснодарского края Станислав и россиянин Владислав Апостол, погибший в Сирии в результате удара ВВС США в феврале 2018 года.
Ранее в эфире НСН президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в эфире НСН отметил фейковый характер событий для реального участника ЧВК, поэтому усомнился в правдивости публикаций в СМИ на эту тему. «Никаких доказательств, подтверждающих намеки на ЧВК Вагнера, у меня нет. Я не допускаю мысли, что телефонный разговор с таким бойцом — реальная ситуация. Если бы человек такое совершил, сомневаюсь, что он пошел бы на контакт с любым представителем средств массовой информации, чтобы осветить данную тему. Если он реальный наемник, он не будет ходить и всем рассказывать, кто он. Вы же знаете, что в России уголовное наказание за наемничество — пять лет лишения свободы. Поэтому человек, который говорит, что он наемник — или больной на голову, или это журналистский вброс», — считает эксперт.
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Теги:
Происшествия , Видео , В мире , Выдача паспортов в Донбассе , Война в Сирии , ЧВК Вагнера , Дмитрий Уткин , Сергей Гончаров , МВД , Фонтанка.Ру , Псков
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