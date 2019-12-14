Раскрыты личности устроивших жестокую казнь в Сирии

Раскрыты личности участников жестокой расправы над сирийцем

Обнародованы имена людей, которых называют членами так называемого ЧВК Вагнера, учинивших жестокую казнь сирийца. Видеозапись с расправой появилась в сети и вызвала широкий общественный резонанс.

Как пишет «Фонтанка.ру», одним из участников оказался 34-летний уроженец Пскова Владимир Б., который проходил службу по контракту в спецназе ВС РФ с 2012 по 2014 годы. Согласно имеющимся данным, мужчина в 2015 году вступил в частную военную компанию «Вагнера», получил позывной Сайга и проходил службу в одном отряде с предполагаемы основателем ЧВК Вагнера Дмитрием Уткиным

В свою очередь, Владимир Б. заявил журналистам, что в Сирии не был и к опубликованной видеозаписи с казнью сирийца отношения не имеет.

Еще одним участником, попавшим на видео, журналисты называют 28-летнего уроженца Таджикистана Джахонгира. Именно он, по мнению издания, отрезал жертве руки и голову, а после помогал обливать тело бензином.

Также «Фонтанка» в числе участников казни называет имя 39-летнего жителя Брянска Руслана, позывно Чича. Он также опроверг свою причастность как к службе в Сирии, так и к запечатленным на видео фактам. Двое других участников расправы, полагают журналисты, это бывший сотрудник МВД из Краснодарского края Станислав и россиянин Владислав Апостол, погибший в Сирии в результате удара ВВС США в феврале 2018 года.