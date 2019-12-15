В деле братьев Магомедовых могут появиться новые фигуранты

В деле похитивших миллиарды братьев Магомедовых могут появиться новые фигуранты

В деле обвиняемых в миллиардных хищениях совладельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых могут появиться новые фигуранты. Об этом в воскресенье, 15 декабря, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, Тверской районный суд Москвы заочно арестовал генерального директора и владельца ООО «ГК "Инфраструктура"» Мурата Тарчокова. Его обвиняют в мошенничестве, создании преступного сообщества и причастности к хищениям порядка 1,5 миллиардов рублей из суммы, выделенной из бюджета на реконструкцию аэропорта Храброво в Калининградской области и строительство части Чуйского тракта.

Уголовное дело в отношении Тарчокова было возбуждено еще в августе, но выяснив, что бизнесмен скрылся за границей, следователи приняли решение ходатайствовать о его заочном аресте. Следствие считает, что Тарчоков обладает достаточными средствами, чтобы оказывать влияние и давление на еще не выявленных членов ответственного за хищения преступного сообщества. Обвиняемыми по делу проходят 16 человек. Если же будет установлена причастность членов сообщества к инкриминируемым Магомедовым преступлениям, в деле похитивших миллиарды рублей братьев могут появиться новые фигуранты.

Тарчокова считают «доверенным лицом» директора компании «Глобалэлектросервис» Эльдара Нагаплова, также причастного к хищениям. Масштабное расследование в отношении братьев Магомедовых началось именно с расследования деятельности топ-менеджеров «Глобалэлектросервиса» при строительстве стадиона «Балтика» в Калининграде.