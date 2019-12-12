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На «Адмирале Кузнецове» погиб человек 

Lenta.ru 55 минут назад
На «Адмирале Кузнецове» погиб человек
Фото: ТАСС
Одного из пропавших без вести при пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске нашли погибшим. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
«Один из пропавших без вести обнаружен без признаков жизни», — сообщил собеседник агентства. Ведутся поиски еще двоих пропавших.
По данным Telegram-канала Baza, погиб военнослужащий по фамилии Ролдугин. Спасатели заняты поисками капитана третьего ранга Виктора Измайлова.
Ранее сообщалось, что число пострадавших при пожаре на авианосце увеличилось до 12 человек. Еще трое человек числились пропавшими без вести. СМИ опубликовали список из 10 пострадавших, все они были доставлены в Мурманскую городскую клиническую больницу.
Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел 12 декабря. По предварительным данным, возгорание случилось в ходе ремонта в первом энергоотсеке на второй палубе, горит дизельное топливо, огнем охвачен весь энергоотсек. Площадь пожара увеличилась до 600 квадратных метров. В настоящее время «Адмирал Кузнецов» стоит на ремонте в доке.
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Теги:
Происшествия , Виктор Измайлов , Мурманск
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