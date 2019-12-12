Лечили курицей: раскрыты подробности смерти журналиста

Спешил выйти на работу: появились подробности смерти журналиста Виноградова

В ночь на 12 декабря умер журналист, заместитель редактора отдела спецкорров и обозревателей газеты "Вечерняя Москва" Михаил Виноградов . Причиной смерти 42-летнего мужчины, предположительно, стал внезапный разрыв бедренной артерии.

Ранее сообщалось, что Михаил Виноградов умер якобы после визита скорой, которая не увидела в сильной кровопотери ничего страшного и уехала. Кроме того, фельдшеры порекомендовали журналисту приложить к месту перевязки замороженную курицу.

Накануне смерти Виноградов перенес операцию на лимфоузлах. Ему советовали остаться в больнице, но мужчина захотел скорее закрыть больничный, чтобы пойти на работу. Журналист сам отказался от стационара и выписался домой.

Вечером 9 декабря мужчина вызвал скорую помощь, поскольку у него возникло сильное кровотечение. Как сообщает "Интерфакс", ссылаясь на пресс-службу департамента здравоохранения Москвы, на момент прибытия медиков крови у Виноградова не было, потому ему наложили асептическую повязку и дали рекомендацию приложить что-нибудь холодное, что является нормальным в таких ситуациях. Поскольку журналист не мог сам дойти до морозильной камеры, фельдшер самостоятельно достал замороженную курицу в качестве альтернативы чему-то ледяному. Михаилу Виноградову также посоветовали обратиться на следующий день к хирургу, что он и сделал. В связи с наличием раневого процесса врач рекомендовал ему лечь в больницу и дал направление на госпитализацию, но мужчина не последовал совету.

11 декабря скорая помощь госпитализировала журналиста, поскольку у него образовалось нагноение в области послеоперационной раны. На момент транспортировки у Виноградова отсутствовало кровотечение. В приемном покое состояние пациента резко ухудшилось. Предположительно, это было связано с внезапным разрывом бедренной артерии. Михаил Виноградов умер вечером в этот же день в больнице после массивной кровопотери. Проводимые хирургические и реанимационные мероприятия не смогли спасти ему жизнь.