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Спешил выйти на работу: появились подробности смерти журналиста Виноградова 

Вести.Ru + ещё 1 1 час назад
Лечили курицей: раскрыты подробности смерти журналиста
Фото: Facebook.com
В ночь на 12 декабря умер журналист, заместитель редактора отдела спецкорров и обозревателей газеты "Вечерняя Москва" Михаил Виноградов. Причиной смерти 42-летнего мужчины, предположительно, стал внезапный разрыв бедренной артерии.
Ранее сообщалось, что Михаил Виноградов умер якобы после визита скорой, которая не увидела в сильной кровопотери ничего страшного и уехала. Кроме того, фельдшеры порекомендовали журналисту приложить к месту перевязки замороженную курицу.
Накануне смерти Виноградов перенес операцию на лимфоузлах. Ему советовали остаться в больнице, но мужчина захотел скорее закрыть больничный, чтобы пойти на работу. Журналист сам отказался от стационара и выписался домой.
Вечером 9 декабря мужчина вызвал скорую помощь, поскольку у него возникло сильное кровотечение. Как сообщает "Интерфакс", ссылаясь на пресс-службу департамента здравоохранения Москвы, на момент прибытия медиков крови у Виноградова не было, потому ему наложили асептическую повязку и дали рекомендацию приложить что-нибудь холодное, что является нормальным в таких ситуациях. Поскольку журналист не мог сам дойти до морозильной камеры, фельдшер самостоятельно достал замороженную курицу в качестве альтернативы чему-то ледяному. Михаилу Виноградову также посоветовали обратиться на следующий день к хирургу, что он и сделал. В связи с наличием раневого процесса врач рекомендовал ему лечь в больницу и дал направление на госпитализацию, но мужчина не последовал совету.
11 декабря скорая помощь госпитализировала журналиста, поскольку у него образовалось нагноение в области послеоперационной раны. На момент транспортировки у Виноградова отсутствовало кровотечение. В приемном покое состояние пациента резко ухудшилось. Предположительно, это было связано с внезапным разрывом бедренной артерии. Михаил Виноградов умер вечером в этот же день в больнице после массивной кровопотери. Проводимые хирургические и реанимационные мероприятия не смогли спасти ему жизнь.
Главный редактор "Вечерней Москвы" Александр Куприянов рассказал, что Виноградов умер в ночь на 12 декабря.
В настоящее время по факту смерти журналиста по поручению Минздрава России территориальным органом Росздравнадзора во взаимодействии с Главным следственным управлением СК по Москве проводится проверка, которая поможет установить все обстоятельства случившегося, сообщается на сайте ведомства.
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Теги:
Происшествия , Михаил Виноградов , Александр Куприянов , Минздрав РФ , СКР , Росздравнадзор , Вечерняя Москва
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