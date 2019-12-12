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Политика

Украина определилась с ролью России в убийстве Шеремета 

Рамблер 5 минут назад
Нацполиция Украины заявила о непричастности России к убийству журналиста Павла Шеремета. Об этом заявил на брифинге в Киеве представитель ведомства, передает «Лента.ру».
Следствие рассматривало четыре версии убийства Шеремета: ошибка в объекте преступления, бытовые и межличностные конфликтные ситуации, профессиональная деятельность, а также дестабилизация ситуации в стране путем убийства известной личности.
По словам представителя Нацполиции, после отработки всех версий три из них не нашли подтверждения, основной стала версия о дестабилизации ситуации в стране путем убийства известной личности.
В 2017 году в Нацполиции заявляли о присутствии русского следа в преступлении. Сообщалось, что на это указывает большинство улик.
Ранее в четверг глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета. Рок-музыкант и бывший участник АТО Андрей Антоненко сообщил в Facebook, что является подозреваемым в убийстве.
Журналист Павел Шеремет, работавший в России, Белоруссии и на Украине, был убит в Киеве 20 июля 2016 года в результате взрыва бомбы, установленной под днищем автомобиля руководителя «Украинской правды» Алены Притулы, в котором он ехал.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Происшествия , Видео , Алена Притула , Андрей Антоненко , Павел Шеремет , Арсен Аваков , МВД , Lenta.ru , Украинская правда , Киев
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