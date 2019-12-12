Украина определилась с ролью России в убийстве Шеремета

Следствие рассматривало четыре версии убийства Шеремета: ошибка в объекте преступления, бытовые и межличностные конфликтные ситуации, профессиональная деятельность, а также дестабилизация ситуации в стране путем убийства известной личности.

По словам представителя Нацполиции, после отработки всех версий три из них не нашли подтверждения, основной стала версия о дестабилизации ситуации в стране путем убийства известной личности.

В 2017 году в Нацполиции заявляли о присутствии русского следа в преступлении. Сообщалось, что на это указывает большинство улик.