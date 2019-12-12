Стало известно о «шокирующих» материалах по делу Шеремета

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что материалы по расследованию убийства в 2016 году журналиста Павла Шеремета носят "шокирующий характер".
"Информация не только сенсационная, но и шокирующая", — сказал он на экстренно созванной в Киеве пресс-конференции. — Общество должно понимать границу между патриотизмом и предательством".
"Подозреваемые — люди известные", — добавил министр.
"Мы задержали нескольких подозреваемых. Им предъявлено подозрение", — продолжал Аваков, добавив, что его ведомство "получило разрешение следствия сообщить их фамилии".
Ранее уже появилась информация, что по делу задержали известного музыканта, участника силовой операции Юрия Антоненко, врача-волонтера Юлию Кузьменко, а также еще двух военнослужащих — Петра Кияна и Яну Дугарь.