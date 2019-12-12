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Аваков заявил, что материалы по делу Шеремета носят «шокирующий характер» 

ТАСС + ещё 1 45 минут назад
Стало известно о «шокирующих» материалах по делу Шеремета
Фото: РИА Новости
Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что материалы по расследованию убийства в 2016 году журналиста Павла Шеремета носят "шокирующий характер".
"Информация не только сенсационная, но и шокирующая", — сказал он на экстренно созванной в Киеве пресс-конференции. — Общество должно понимать границу между патриотизмом и предательством".
"Подозреваемые — люди известные", — добавил министр.
"Мы задержали нескольких подозреваемых. Им предъявлено подозрение", — продолжал Аваков, добавив, что его ведомство "получило разрешение следствия сообщить их фамилии".
Ранее уже появилась информация, что по делу задержали известного музыканта, участника силовой операции Юрия Антоненко, врача-волонтера Юлию Кузьменко, а также еще двух военнослужащих — Петра Кияна и Яну Дугарь.
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Теги:
Происшествия , Криминал , Украина , Павел Шеремет , Арсен Аваков , МВД
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