Стало известно о «шокирующих» материалах по делу Шеремета

Аваков заявил, что материалы по делу Шеремета носят «шокирующий характер»

"Информация не только сенсационная, но и шокирующая", — сказал он на экстренно созванной в Киеве пресс-конференции. — Общество должно понимать границу между патриотизмом и предательством".

"Подозреваемые — люди известные", — добавил министр.

"Мы задержали нескольких подозреваемых. Им предъявлено подозрение", — продолжал Аваков, добавив, что его ведомство "получило разрешение следствия сообщить их фамилии".

Ранее уже появилась информация, что по делу задержали известного музыканта, участника силовой операции Юрия Антоненко, врача-волонтера Юлию Кузьменко, а также еще двух военнослужащих — Петра Кияна и Яну Дугарь.