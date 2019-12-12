СМИ опубликовали список пострадавших на «Адмирале Кузнецове»

По последним данным, число пострадавших в результате ЧП выросло до 12 человек.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал список 10 пострадавших при пожаре на авианосце «Адмирал Кузнецов», который находится на ремонте в Мурманске

1. Сергей Боровков , 1985 г. р. 2. Илья Чанаев, 1988 г. р. 3. Иван Беляев, 1988 г. р. 4. Никита Меженцев, 1999 г. р. 5. Владимир Заварзин , 1989 г. р. 6. Максим Брюшинин, 1992 г. р. 7. Дмитрий Барковский, 1990 г. р. 8. Руслан Афанасьев, 1984 г. р. 9. Роман Толмачев, 1992 г. р. 10. Павел Марянин, 1984 г. р.

Между тем, по последним данным, число пострадавших при пожаре на крейсере выросло до 12 человек. Об этом ТАСС сообщили в региональном подразделении медицины катастроф.

«Всего в больницы доставлены 12 пострадавших, 10 из них были спасены в ходе тушения пожара. Состояние одного оценивается как тяжелое. Большинство получило отравление продуктами горения», — сказал собеседник агентства.

Судьба трех человек по-прежнему остается неизвестной.