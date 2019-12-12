Покупатель открыл стрельбу в супермаркете из-за сырка

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Санкт-Петербурге посетитель магазина «Пятерочка» устроил стрельбу из-за сырка. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, запись опубликовал РЕН ТВ.

По словам кассира, вопрос о съеденном покупателем сырке вызвал у него агрессию.

«Спросили: "Сырок у вас один?" И у него этот фантик. Я говорю: "Сырок не забудьте оплатить". Он не отказался оплачивать, но это вызвало у него агрессию. Пьяный был, корзину бросил, брать ничего не стал, хлопок все слышали, я нажала тревожную кнопку», — рассказала кассир.

По предварительной информации, мужчина произвел один выстрел из пистолета «Оса», после чего скрылся.

Полиция устанавливает личность дебошира.