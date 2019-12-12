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Покупатель открыл стрельбу в супермаркете из-за сырка 

Рамблер + ещё 3 34 минуты назад
Покупатель открыл стрельбу в супермаркете из-за сырка
Фото: РИА Новости
В Санкт-Петербурге посетитель магазина «Пятерочка» устроил стрельбу из-за сырка. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, запись опубликовал РЕН ТВ.
По словам кассира, вопрос о съеденном покупателем сырке вызвал у него агрессию.
«Спросили: "Сырок у вас один?" И у него этот фантик. Я говорю: "Сырок не забудьте оплатить". Он не отказался оплачивать, но это вызвало у него агрессию. Пьяный был, корзину бросил, брать ничего не стал, хлопок все слышали, я нажала тревожную кнопку», — рассказала кассир.
По предварительной информации, мужчина произвел один выстрел из пистолета «Оса», после чего скрылся.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Происшествия , Криминал , РЕН ТВ , Санкт-Петербург
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