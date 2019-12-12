Лечили курицей: журналист умер после визита скорой

Следственное управление СК РФ по Москве начали проверку по факту смерти журналиста «Вечерней Москвы» Михаила Виноградова, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства Юлию Иванову.
Основанием для проверки стала публикация Виноградова в Facebook, в которой он рассказал, что у него открылось кровотечение, а приехавшая на вызов бригада скорой помощи наложила повязку и рекомендовала приложить замороженную курицу, после чего уехала.
На сайте «Вечерней Москвы» сообщается, что Михаилу Виноградову было 42 года, у него остались жена и сын. В газете он занимал должность заместителя редактора отдела специальных корреспондентов и обозревателей.