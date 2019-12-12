Лечили курицей: журналист умер после визита скорой

Лечили курицей: журналист умер после приезда скорой

Основанием для проверки стала публикация Виноградова в Facebook, в которой он рассказал, что у него открылось кровотечение, а приехавшая на вызов бригада скорой помощи наложила повязку и рекомендовала приложить замороженную курицу, после чего уехала.

На сайте «Вечерней Москвы» сообщается, что Михаилу Виноградову было 42 года, у него остались жена и сын. В газете он занимал должность заместителя редактора отдела специальных корреспондентов и обозревателей.