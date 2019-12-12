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Политика

Любовный треугольник с участием тюремщиц закончился бойней 

Рамблер 1 час назад
Любовный треугольник с участием тюремщиц закончился бойней
Фото: Reuters
В Мичигане (США) лесбийский любовный треугольник, в который входили две охранницы тюрьмы, закончился двумя смертями. Об этом сообщает Toronto Sun.
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Сотрудницы тюрьмы были найдены мертвыми в их доме в округе Гранд-Траверс, а детективы назвали случившееся «преступлением страсти».
Вскрытие показало, что 49-летняя Анджелина Уинн скончалась от многочисленных огнестрельных ранений. Ее любовница, 53-летняя Тара Келли, совершила самоубийство. Утром 25 октября женщины должны были выйти на работу, но так и не появились в тюрьме. Оба считались «отличными сотрудницами».
В крови обеих женщин нашли алкоголь. По мнению детективов, Келли убила Уинн из ревности: Уинн переписывалась с другой женщиной и Келли прочитала сообщения.
Как сообщал «Рамблер», ранее разведенная мать троих детей из английского Дартфорда организовала смертельную дуэль между бывшим мужем и любовником. По версии следствия, женщина знала, что любовник планирует причинить серьезный вред ее экс-супругу, но поощряла любовника и помогала ему.
Следователи пришли к выводу, что женщина поддерживала близкие отношения с обоими мужчинами и манипулировала ими. Когда мужчины встретились, любовник напал на ее бывшего мужа с ножом. Последнего нашли истекающим кровью после 35 ножевых ранений. Позже он скончался в больнице.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Происшествия , США
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