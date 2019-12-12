Любовный треугольник с участием тюремщиц закончился бойней

В Мичигане ( США ) лесбийский любовный треугольник, в который входили две охранницы тюрьмы, закончился двумя смертями. Об этом сообщает Toronto Sun

Сотрудницы тюрьмы были найдены мертвыми в их доме в округе Гранд-Траверс, а детективы назвали случившееся «преступлением страсти».

Вскрытие показало, что 49-летняя Анджелина Уинн скончалась от многочисленных огнестрельных ранений. Ее любовница, 53-летняя Тара Келли, совершила самоубийство. Утром 25 октября женщины должны были выйти на работу, но так и не появились в тюрьме. Оба считались «отличными сотрудницами».

В крови обеих женщин нашли алкоголь. По мнению детективов, Келли убила Уинн из ревности: Уинн переписывалась с другой женщиной и Келли прочитала сообщения.

Как сообщал «Рамблер», ранее разведенная мать троих детей из английского Дартфорда организовала смертельную дуэль между бывшим мужем и любовником. По версии следствия, женщина знала, что любовник планирует причинить серьезный вред ее экс-супругу, но поощряла любовника и помогала ему.

Следователи пришли к выводу, что женщина поддерживала близкие отношения с обоими мужчинами и манипулировала ими. Когда мужчины встретились, любовник напал на ее бывшего мужа с ножом. Последнего нашли истекающим кровью после 35 ножевых ранений. Позже он скончался в больнице.