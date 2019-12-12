Мигранта посадили за изнасилование коровы

29-летнего Нино арестовали после того, как сотрудники пограничного контроля поймали его на месте преступления в марте 2018 года.

В декабре 2019-го мексиканца приговорили к двум годам тюрьмы по обвинению в насилии над животным.

Как сообщал «Рамблер», ранее жителя штата Орегон (США) приговорили к 20 месяцам тюрьмы и принудительному лечению за изнасилование лошади. В полицию обратился владелец животного и сообщил о сексуальном насилии в конюшне. Установить виновного удалось благодаря ДНК-тесту.