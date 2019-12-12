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Мигранта посадили за изнасилование коровы 

Рамблер 1 час назад
Мигранта посадили за изнасилование коровы
Фото: РИА Новости
В США нелегального мигранта из Мексики Хосе Нино осудили за изнасилование техасской коровы. Об этом сообщает Daily Star.
29-летнего Нино арестовали после того, как сотрудники пограничного контроля поймали его на месте преступления в марте 2018 года.
В декабре 2019-го мексиканца приговорили к двум годам тюрьмы по обвинению в насилии над животным.
Как сообщал «Рамблер», ранее жителя штата Орегон (США) приговорили к 20 месяцам тюрьмы и принудительному лечению за изнасилование лошади. В полицию обратился владелец животного и сообщил о сексуальном насилии в конюшне. Установить виновного удалось благодаря ДНК-тесту.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Происшествия , Мексика , США
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