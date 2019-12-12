В Иркутской области погиб солдат

Срочник покончил с собой на железнодорожной станции

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Солдат срочной службы убил себя на железнодорожной станции в Иркутске . Об этом «Вестям-Иркутск» рассказал дежурный комендатуры военных сообщений ж/д-участка.

20-летний военнослужащий застрелился вечером 11 декабря на территории станции «Иркутск-Сортировочный». Там он находился проездом — сопровождал груз в составе военного караула.

Дежурный комендатуры военных сообщений железнодорожного участка вызвал на место инцидента скорую помощь. Также туда прибыли полицейские и военные следователи, а выяснением обстоятельств происшествия в настоящее время занимается прокуратура . Согласно предварительной версии событий, молодой человек совершил самоубийство по причине ссоры с девушкой.

В пресс-службе Западного военного округа в беседе с ТАСС подтвердили кончину военнослужащего ЗВО из караула по сопровождению груза.