В Иркутской области погиб солдат

Солдат срочной службы убил себя на железнодорожной станции в Иркутске. Об этом «Вестям-Иркутск» рассказал дежурный комендатуры военных сообщений ж/д-участка.
20-летний военнослужащий застрелился вечером 11 декабря на территории станции «Иркутск-Сортировочный». Там он находился проездом — сопровождал груз в составе военного караула.
Дежурный комендатуры военных сообщений железнодорожного участка вызвал на место инцидента скорую помощь. Также туда прибыли полицейские и военные следователи, а выяснением обстоятельств происшествия в настоящее время занимается прокуратура. Согласно предварительной версии событий, молодой человек совершил самоубийство по причине ссоры с девушкой.
В пресс-службе Западного военного округа в беседе с ТАСС подтвердили кончину военнослужащего ЗВО из караула по сопровождению груза.
«По предварительным данным, военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью, в результате неосторожного обращения с оружием», —сообщили там, добавив, что по факту его смерти проводится проверка.