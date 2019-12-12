Нашедший носки с золотом россиянин получил срок

Тындинский районный суд вынес приговор 61-летнему жителю Липецкой области , который нашел носки с золотыми слитками и присвоил себе. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Амурской области.

Мужчину признали виновным в незаконном хранении драгоценных металлов в крупном размере. Суд назначил ему наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы условно.

Установлено, что в апреле 2019 года подсудимый проживал в Магаданской области, где обнаружил два тряпичных носка и полимерный пакет, в которых были семь слитков округлой формы. Эксперты установили, что металл является золото-серебряным сплавом общей массой 4,3 килограмма. Чистого золота в нем оказалось 3,5 килограмма.