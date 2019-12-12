Дело дознавательницы: обвиняемые попросили их оправдать

Обвиняемые в изнасиловании уфимской дознавательницы попросили их оправдать

Бывшие высокопоставленные офицеры МВД , обвиняемые в изнасиловании дознавательницы в отделе полиции, попросили суд их оправдать. Об этом РИА Новости сообщил представитель Кировского районного суда Уфы.

По его словам, подсудимые Салават Галиев и Эдуард Матвеев выступили с последним словом, в котором заявили, что не признают своей вины в инкриминируемом им преступлении и просили суд вынести им оправдательный приговор.

Третий фигурант дела Павел Яромчук должен сказать свое последнее слово 16 декабря, после чего суд удалится в совещательную комнату на вынесение приговора.

Гособвинитель просил суд назначить Галиеву и Матвееву по 9 лет лишения свободы каждому, Яромчуку — 8 лет.

В изнасиловании дознавательницы обвиняются 51-летний полковник полиции Эдуард Матвеев — бывший начальник отдела МВД по Уфимскому району Башкирии, 34-летний подполковник полиции Павел Яромчук — бывший начальник отдела по вопросам миграции этого же подразделения, а также 50-летний полковник полиции Салават Галиев — бывший начальник отделения полиции по Кармаскалинскому району республики.

О преступлении стало известно 31 октября 2018 года, когда девушка обратилась в полицию. По данным следствия, трое полицейских были в нетрезвом состоянии на рабочем месте. Якобы по служебной необходимости они вызвали 23-летнюю сотрудницу, предложили ей выпить и после этого изнасиловали.

Офицеров сразу же арестовали и уволили. Потерпевшая также лишилась работы из-за распития алкоголя на службе.