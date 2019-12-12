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Политика

Дело дознавательницы: обвиняемые попросили их оправдать 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Дело дознавательницы: обвиняемые попросили их оправдать
Фото: ТАСС
Двое бывших высокопоставленных офицеров МВД, обвиняемых в изнасиловании дознавательницы в отделе полиции, заявили о своей невиновности и попросили об оправдательном приговоре. Об этом РИА Новости сообщил представитель Кировского районного суда Уфы.
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«Рамблер» писал, что о групповом изнасиловании дознавательницы в Уфе стало известно в конце октября 2018 года. Тогда 23-летняя девушка обратилась с заявлением на троих коллег — начальника отдела МВД по Уфимскому району Эдуарда Матвеева, главу миграционного отдела МВД по Уфимскому району Павла Яромчука и начальника отдела МВД по Кармаскалинскому району Салавата Галиева. Все четверо были уволены из органов внутренних дел. Дело об изнасиловании слушается в Кировском райсуде Уфы с августа.
По словам представителя суда, Салават Галиев и Эдуард Матвеев выступили сегодня с последним словом, в котором заявили, что не признают своей вины, и просили вынести им оправдательный приговор. Выступление третьего подсудимого — Павла Яромчука — назначено на 16 декабря.
Защита ожидает вынесения приговора в этом году, заявил «Уфа1.ру» адвокат Эдуарда Матвеева Рустам Ибрагимов.
«Обвиняемые подтвердили свои алиби и высказались о своей непричастности к изнасилованию. Они предоставили все данные: кто, что, где и когда купил, все чеки, видеозаписи, действия по телефону. В связи с этим версия обвинения практически рассыпается. Потерпевшая опоздала на заседание, обвиняемые были спокойны», — отметил он.
Ранее гособвинитель просил суд назначить Галиеву и Матвееву по 9 лет лишения свободы каждому, Яромчуку — 8 лет.
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Происшествия , Эдуард Матвеев , Павел Яромчук , Рустам Ибрагимов , МВД
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