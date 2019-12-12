Дело дознавательницы: обвиняемые попросили их оправдать

Двое бывших высокопоставленных офицеров МВД , обвиняемых в изнасиловании дознавательницы в отделе полиции, заявили о своей невиновности и попросили об оправдательном приговоре. Об этом РИА Новости сообщил представитель Кировского районного суда Уфы.

«Рамблер» писал, что о групповом изнасиловании дознавательницы в Уфе стало известно в конце октября 2018 года. Тогда 23-летняя девушка обратилась с заявлением на троих коллег — начальника отдела МВД по Уфимскому району Эдуарда Матвеева , главу миграционного отдела МВД по Уфимскому району Павла Яромчука и начальника отдела МВД по Кармаскалинскому району Салавата Галиева. Все четверо были уволены из органов внутренних дел. Дело об изнасиловании слушается в Кировском райсуде Уфы с августа.

По словам представителя суда, Салават Галиев и Эдуард Матвеев выступили сегодня с последним словом, в котором заявили, что не признают своей вины, и просили вынести им оправдательный приговор. Выступление третьего подсудимого — Павла Яромчука — назначено на 16 декабря.

«Обвиняемые подтвердили свои алиби и высказались о своей непричастности к изнасилованию. Они предоставили все данные: кто, что, где и когда купил, все чеки, видеозаписи, действия по телефону. В связи с этим версия обвинения практически рассыпается. Потерпевшая опоздала на заседание, обвиняемые были спокойны», — отметил он.

Ранее гособвинитель просил суд назначить Галиеву и Матвееву по 9 лет лишения свободы каждому, Яромчуку — 8 лет.