Раскрыты подробности пожара на «Адмирале Кузнецове»

На крейсере «Адмирал Кузнецов» возник пожар. Об этом сообщает ТАСС.

«Адмирал Кузнецов» — авианесущий крейсер. В настоящее время он, как сообщал «Рамблер», находится в доке в Мурманске на ремонте. Сегодня во время ремонтных (огневых) работ в трюме первого энергоотсека на корабле возник пожар. В этот момент на нем находилось более 400 работников. Горит дизельное топливо, площадь горения — 120 квадратных метров.

На месте происшествия работают сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций и пожарные расчеты. Пожару присвоен второй, повышенный, номер сложности. Возгорание могло возникнуть из-за нарушения в ходе сварочных работ техники безопасности.