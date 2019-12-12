Раскрыты подробности пожара на «Адмирале Кузнецове» 

На крейсере «Адмирал Кузнецов» возник пожар. Об этом сообщает ТАСС.
«Адмирал Кузнецов» — авианесущий крейсер. В настоящее время он, как сообщал «Рамблер», находится в доке в Мурманске на ремонте. Сегодня во время ремонтных (огневых) работ в трюме первого энергоотсека на корабле возник пожар. В этот момент на нем находилось более 400 работников. Горит дизельное топливо, площадь горения — 120 квадратных метров.
На месте происшествия работают сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций и пожарные расчеты. Пожару присвоен второй, повышенный, номер сложности. Возгорание могло возникнуть из-за нарушения в ходе сварочных работ техники безопасности.
Собеседник в экстренных службах сообщил ТАСС, что в результате ЧП пострадали три человека. В пресс-службе центра судоремонта «Звездочка» агентству рассказали, что число пострадавших уточняется, а в территориальном подразделении Центра медицины катастроф — что таковых шестеро, большинство отравились продуктами горения, один получил черепно-мозговую травму, состояние одного — тяжелое.