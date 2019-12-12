«Живые есть»: что сказал Путин после «чуда» в Магнитогорске

Глава МЧС Евгений Зиничев рассказал, что новость о спасении 11-месячного мальчика, которого извлекли из-под завалов дома в Магнитогорске 1 января этого года, президент России Владимир Путин воспринял с облегчением. Сам министр назвал это чудом и признался, что ведомство до сих пор следит за судьбой мальчика, а сотрудники навещают его.

Глава МЧС Евгений Зиничев признался, что самой страшной ситуацией за те полтора года, что он возглавляет ведомство, был для него взрыв бытового газа, произошедший 31 декабря прошлого года в Магнитогорске, когда обрушился подъезд многоэтажного дома. Об этом он рассказал в интервью сайту kp.ru.

За борьбой с последствиями трагедии, при которой погибли 39 человек, тогда следила вся страна, в том числе и президент России Владимир Путин. «Президент был крайне собран в эти дни», — рассказал Евгений Зиничев.

Одним из немногих счастливых моментов во время борьбы с последствиями взрыва стало то, что из-под завалов 1 января извлекли живым 11-месячного мальчика. В интервью Евгений Зиничев рассказал, как отреагировал на эту новость Владимир Путин. «Перед этим я доложил президенту Владимиру Владимировичу Путину: „Мороз минус 30, все засыпано. Скорее всего, живых нет“. И то, что мы нашли Ваню — это просто чудо, — сказал глава МЧС. И продолжил: »…и сообщение о Ване воспринял с облегчением и сказал: «А живые все-таки есть». Я ему ответил: «Чудо!»

Действительно, то, что 11-месячного Ваню Фокина в 16.00 1 января вытащили из-под завалов живым, воспринималось как чудо — малыш пролежал на морозе 34 часа. Ему диагностировали травму головы, обморожение конечностей, переломы ног и общее переохлаждение.

В поисках ребенка активное участие принимал его отец Евгений — именно он указал спасателям, где искать малыша. «Сегодня я показал им, где Ваня лежит, и только тогда они начали раскапывать. Я пытался показать вчера, но в первый день там была неразбериха, никого не пускали, все оцепили. Думаю, что сына могли и раньше найти», — рассказывал Евгений Фокин региональному порталу 74.ru.

В МЧС объясняли журналистам, что к месту, где мог находиться младенец, долгое время было невозможно подобраться из-за нависающих конструкций, которые могли обрушиться в любой момент. «Как только угрозу устранили, работы возобновили именно там. И в одну из минут тишины услышали плач ребенка», — пояснили в ведомстве.

После того, как Ваню Фокина нашли, его отправили в больницу Магнитогорска. Там было решено везти его в Москву — на самолете, предоставленном главой Сбербанка Германом Грефом , мальчика переправили столицу. Там он поступил в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, где его лечением занялся главный детский врач страны Леонид Рошаль

Как рассказал Евгений Зиничев kp.ru, сейчас в МЧС продолжают следить за судьбой Вани Фокина. «У нас все ведомство следит. Его навещают наши коллеги, те, кто непосредственно участвовал, кто услышал плач ребенка, кто достал и взял его на руки», — признался он.

Следят за мальчиком и журналисты. Домой в Магнитогорск Ваня Фокин вернулся в феврале, однако его еще ждала долгая реабилитация — в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии для него разработали специальную программу.

«Самочувствие хорошее, — рассказывала мать Вани Ольга Фокина в апреле телеканалу «Звезда». — Нога постепенно восстанавливается. У него хорошее настроение, активный. Начали больше разговаривать. Стали складывать буквы в слоги. Из-за проблем с ногой он самостоятельно не ходит, но улучшения уже заметны», — рассказала Ольга Фокина.

В октябре этого года Ольга Фокина опубликовала в соцсетях видео: Ваня Фокин начал ходить. Она признавалась, что из-за травмы малыш не мог держать равновесие. «В целом он себя сейчас нормально чувствует, но нерв пока полностью не восстановился», — цитировал слова Фокиной портал 74.ru. На декабрь для него назначен еще один курс реабилитации.