Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: Путина удивил отчет Кудрина
Пока вы спали: Путина удивил отчет Кудрина
Политика
Россия жестко ответила Германии
Россия жестко ответила Германии
Политика
Закрытый гроб Лужкова смутил россиян
Закрытый гроб Лужкова смутил россиян
Общество
Трамп сделал Лаврову деловое предложение
Трамп сделал Лаврову деловое предложение
В мире

Подросток спасся из тонущей машины благодаря iPhone 

Рамблер 1 час назад
Подросток спасся из тонущей машины благодаря iPhone
Фото: Reuters
Подросток из Айовы (США) спасся из тонущей машины, попросив голосового помощника на своем iPhone вызвать службу спасения. Об этом сообщает The Sun.
18-летний Гаэль Сальседо ехал в колледж, когда его джип вылетел с обледеневшей дороги и упал в реку. Река замерзла, но машина пробила лед и медленно погружалась в воду. Молодой человек хотел позвонить спасателям, но не смог найти свой телефон и прокричал голосовому помощнику команду: «Siri, звони 911».
Благодаря этому звонку на место происшествия прибыли пожарные из Мейсон-Сити. Они смогли подойти к джипу и спасти водителя. Возвращаться на берег им пришлось по тонкому льду, периодически проваливаясь под воду.
После этого подростка в шоковом состоянии отвезли в больницу, но он не пострадал и через три часа смог уйти домой. Машина молодого человека осталась в реке — пытаться вытащить ее сейчас слишком опасно.
Как сообщал «Рамблер», в 2014 году Siri подсказала американцу, убившему соседа по комнате, как спрятать труп. В ответ на соответствующий вопрос голосовой помощник предложил конкретные места поблизости. Позже это исправили и Siri начала уходить от ответа на подобные вопросы.
Видео дня. Жительницу Екатеринбурга заочно похоронили
Комментарии 
Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Происшествия , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Путина удивил отчет Кудрина
Пока вы спали: Путина удивил отчет Кудрина
Россия жестко ответила Германии
Россия жестко ответила Германии 77
Закрытый гроб Лужкова смутил россиян
Закрытый гроб Лужкова смутил россиян 1
Трамп сделал Лаврову деловое предложение
Трамп сделал Лаврову деловое предложение 210
Казахстан отберет у России Байконур
Казахстан отберет у России Байконур 297
Видео
Опубликовано видео пуска ракеты «Союз-2.1б» в Плесецке
01:22
Опубликовано видео пуска ракеты «Союз-2.1б» в Плесецке
Армия
Опубликовано видео безостановочной стрельбы Т-72 по мишеням
00:38
Опубликовано видео безостановочной стрельбы Т-72 по мишеням
В войска поступила партия «арктических» танков Т-80БВМ
00:56
В войска поступила партия «арктических» танков Т-80БВМ
Армия
Опубликовано видео последствий аварии на теплосети в Варшаве
00:43
Опубликовано видео последствий аварии на теплосети в Варшаве
Происшествия В мире
Близкие Заворотнюк отреагировали на паралич у актрисы
00:38
Близкие Заворотнюк отреагировали на паралич у актрисы
Шоу-бизнес
Историк Соколов решил искупить вину деньгами
02:34
Историк Соколов решил искупить вину деньгами
Происшествия
Опубликовано видео нашествия медуз в Крыму
00:31
Опубликовано видео нашествия медуз в Крыму
Экология
Регионы РФ массово отказываются от работы 31 декабря
00:34
Регионы РФ массово отказываются от работы 31 декабря
Общество
Турция поплатилась за С-400
01:29
Турция поплатилась за С-400
В мире Армия
Путина разозлила резолюция Европарламента
01:42
Путина разозлила резолюция Европарламента
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение