Подросток спасся из тонущей машины благодаря iPhone

Подросток из Айовы ( США ) спасся из тонущей машины, попросив голосового помощника на своем iPhone вызвать службу спасения. Об этом сообщает The Sun

18-летний Гаэль Сальседо ехал в колледж, когда его джип вылетел с обледеневшей дороги и упал в реку. Река замерзла, но машина пробила лед и медленно погружалась в воду. Молодой человек хотел позвонить спасателям, но не смог найти свой телефон и прокричал голосовому помощнику команду: «Siri, звони 911».

Благодаря этому звонку на место происшествия прибыли пожарные из Мейсон-Сити. Они смогли подойти к джипу и спасти водителя. Возвращаться на берег им пришлось по тонкому льду, периодически проваливаясь под воду.

После этого подростка в шоковом состоянии отвезли в больницу, но он не пострадал и через три часа смог уйти домой. Машина молодого человека осталась в реке — пытаться вытащить ее сейчас слишком опасно.

Как сообщал «Рамблер», в 2014 году Siri подсказала американцу, убившему соседа по комнате, как спрятать труп. В ответ на соответствующий вопрос голосовой помощник предложил конкретные места поблизости. Позже это исправили и Siri начала уходить от ответа на подобные вопросы.