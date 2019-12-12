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Общество

Россиянка закормила младенца сухим молоком до смерти 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Россиянка закормила младенца сухим молоком до смерти
Фото: РИА Новости
Четырехмесячная девочка умерла в амурском городе Зея из-за питания на основе сухого молока, не предназначенного для младенцев, сообщается на сайте регионального Следственного комитета.
В материала дела сказано, что ребенок родился в апреле 2019 года и ему требовалось адаптивное детское питание. На протяжении всего лета мать кормила младенца смесью, изготовленной «на основе воды и не предназначенного для кормления грудных детей заменителя молочного продукта». В результате у девочки образовался дефицит питательных веществ, в организме начались патологические изменения внутренних органов, что стало причиной ее смерти 22 августа.
Мать обвинили в причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК). Она признала вину и раскаялась. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд.
В конце октября стало известно о смерти девятимесячного младенца в Златоусте, которого родительница оставила на два дня голодным, а сама ушла. Обнаружив его тело, она забрала остальных детей и ушла.
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Теги:
Происшествия , Криминал , Зея
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