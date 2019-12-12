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Считавшийся мертвым пенсионер на Камчатке пришел за пенсией, которую ему перестали платить 

ТАСС + ещё 5 22 минуты назад
«Мертвый» россиянин явился за долгами по пенсии
Фото: iStock
Житель Камчатского края получил задолженность по пенсионным выплатам, которые ему перестали начислять в связи с информацией о его смерти. Как рассказали ТАСС в региональном управлении Пенсионного фонда, гражданин лично пришел в отделение, после чего ему выплатили все долги.
"Пенсионные органы выплачивают пенсию через доставочные организации, одной из которых сегодня является Сбербанк. Они отчитываются о том, кому смогли доставить деньги, а кому не смогли и по каким причинам, и 24 сентября к нам пришел от Сбербанка такой отчет, что одному их пенсионеров не зачислена выплата в связи с его смертью", — рассказал представитель управления фонда.
По его словам, в подобных случаях сразу принимается решение о приостановке выплат до выяснения всех обстоятельств, на которое отводится 6 месяцев. "Однако пенсионер пришел в управление, где был составлен акт о личной явке", — рассказал представитель управления фонда.
Он отметил, что гражданину сразу же выплатили весь долг за два месяца, за которые пенсия не была начислена. О том, откуда у банка появилась информация о смерти пенсионера, Пенсионный фонд не знает.
Комментарием представителя Сбербанка об этом случае ТАСС не располагает.
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Теги:
Происшествия , Другое , Пенсионный фонд РФ , Сбербанк России , ИТАР-ТАСС , Камчатский Край
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