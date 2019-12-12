Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Трамп сделал Лаврову деловое предложение
Трамп сделал Лаврову деловое предложение
В мире
Казахстан отберет у России Байконур
Казахстан отберет у России Байконур
В мире
Украина изменила стратегию переговоров с Россией
Украина изменила стратегию переговоров с Россией
В мире
Новый год: траты россиян побьют рекорды
Новый год: траты россиян побьют рекорды
Общество

В Иркутской области 10 человек задержали по подозрению в торговле наркотиками 

ТАСС + ещё 7 2 часа назад
В Иркутской области задержали банду наркоторговцев
Фото: РИА Новости
Полицейские пресекли деятельность наркогруппировки и задержали 10 человек, которые подозреваются в торговле синтетическими наркотиками. Об этом ТАСС в четверг сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Пресечена деятельность наркогруппировки, участники которой на протяжении нескольких лет сбывали синтетические наркотики через интернет-магазины. Задержаны предполагаемый лидер и девять его сообщников. В 15 городах и поселках Иркутской области обнаружено 150 тайников с наркотиками. Кроме того, предотвращена поставка в регион 20 кг запрещенных веществ, достаточных для получения наркозависимыми 40 тыс. разовых доз общей стоимостью порядка 60 млн рублей", — сказала представитель МВД.
По ее словам, злоумышленники приобрели крупную партию наркотиков в Московской области. Для ее транспортировки один из посредников купил подержанную иномарку и автомобильную звукоусиливающую аппаратуру, где спрятал груз. Сотрудники Госавтоинспекции и отряда специального назначения "Гром" в 500 км от места назначения, в городе Нижнеудинске, блокировали автомобиль и изъяли наркотики.
"По имеющейся информации, в своей деятельности наркодельцы использовали интернет-магазины, созданные на площадке мобильного мессенджера. Для доставки "синтетики" потребителям к работе активно привлекались курьеры, которые делали так называемые закладки во всех крупных городах Приангарья", — добавила представитель МВД.
Полиция по всем выявленным фактам возбудила восемь уголовных дел по ст. 228 ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов") и 228.1 ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства") УК РФ. Все фигуранты дела арестованы.
Видео дня. Родители 5 лет держат здоровую дочь в больнице
ТАСС: последние новости
В Приморье при буксировке на утилизацию частично затонула подводная лодка В Приморье при буксировке на утилизацию частично затонула подводная лодка Зиничев рассказал о реакции Путина на новость о спасении Вани Фокина в Магнитогорске Зиничев рассказал о реакции Путина на новость о спасении Вани Фокина в Магнитогорске ФСБ пресекла попытку сторонника "Правого сектора" устроить теракт в Мурманске ФСБ пресекла попытку сторонника "Правого сектора" устроить теракт в Мурманске
Комментарии 1 
Теги:
Происшествия , Ирина Волк , ГИБДД , МВД , ИТАР-ТАСС , Иркутская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп сделал Лаврову деловое предложение
Трамп сделал Лаврову деловое предложение 199
Казахстан отберет у России Байконур
Казахстан отберет у России Байконур 67
Украина изменила стратегию переговоров с Россией
Украина изменила стратегию переговоров с Россией 54
Новый год: траты россиян побьют рекорды
Новый год: траты россиян побьют рекорды 10
«Крымчане призвали лидеров ЕС одуматься»
«Крымчане призвали лидеров ЕС одуматься» 103
Видео
Опубликовано видео безостановочной стрельбы Т-72 по мишеням
00:38
Опубликовано видео безостановочной стрельбы Т-72 по мишеням
Опубликовано видео последствий аварии на теплосети в Варшаве
00:43
Опубликовано видео последствий аварии на теплосети в Варшаве
Происшествия В мире
Близкие Заворотнюк отреагировали на паралич у актрисы
00:38
Близкие Заворотнюк отреагировали на паралич у актрисы
Шоу-бизнес
Историк Соколов решил искупить вину деньгами
02:34
Историк Соколов решил искупить вину деньгами
Происшествия
Опубликовано видео нашествия медуз в Крыму
00:31
Опубликовано видео нашествия медуз в Крыму
Экология
Регионы РФ массово отказываются от работы 31 декабря
00:34
Регионы РФ массово отказываются от работы 31 декабря
Общество
Турция поплатилась за С-400
01:29
Турция поплатилась за С-400
В мире Армия
Путина разозлила резолюция Европарламента
01:42
Путина разозлила резолюция Европарламента
Политика
Зеленский обратился к ЕС с предложением по России
00:41
Зеленский обратился к ЕС с предложением по России
В мире Европа
Из российского детсада украли новогоднюю ель
00:47
Из российского детсада украли новогоднюю ель
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение