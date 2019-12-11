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Историк Соколов решил искупить вину деньгами 

Рамблер 20 минут назад
Историк Олег Соколов намерен выплатить компенсацию семье убитой им Анастасии Ещенко с доходов от книги о Наполеоне. Об этом изданию «Подъем» сообщил адвокат Соколова Александр Почуев.
Почуев отметил, что Соколов через адвокатов уже обращался с этим предложением к брату Анастасии Ещенко, но получил отказ.
«Деньгами тут вину не искупить. Но столько, сколько он сможет, а потерпевшая сторона примет, передаст. Вопрос должны решать адвокаты с обеих сторон. Мы хотим и готовы», — заявил Почуев.
Он также рассказал, что Соколов не помогал с организацией похорон Ещенко, поскольку у него не было такой возможности в СИЗО, а также по соображениям этики. По словам защитника, это было бы кощунственно в ситуации, «когда льются материнские слезы».
Почуев заявил, что уже обговаривал с издательством вопрос о передаче доходов с книги Соколова о Наполеоне семье Ещенко.
«Конкретной суммы пока быть не может. Жизнь человека бесценна», — заявил адвокат историка.
Как ранее сообщал «Рамблер», в ноябре 63-летнего доцента СПбГУ Олега Соколова арестовали по подозрению в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. Соколов дал признательные показания и рассказал, что в день, когда произошла трагедия, между ним и его возлюбленной Ещенко произошла ссора, в результате которой он четыре раза выстрелил в нее из обреза. Чтобы избавиться от тела, Соколов расчленил его и собирался выбросить останки в реку Мойку.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Происшествия , Видео , Александр Почуев , Олег Соколов , ФСИН
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