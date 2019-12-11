Осуждена заочно: депутата Госдумы приговорили в Киеве

Осуждена заочно: в Киеве депутата Госдумы приговорили к тюрьме

Киев заочно приговорил депутата Госдумы от Крыма Светлану Савченко к 14 годам тюрьмы. Такое решение суд вынес, посчитав ее виновной в госизмене из-за того, что она принимала непосредственное участие в организации референдума в 2014 году. Кроме того, как отмечает украинская сторона, Савченко голосовала по новой конституции Крыма, в которой прописано, что территория полуострова является российской.

Депутат Госдумы от Республики Крым Светлана Савченко была заочно осуждена киевским судом на 14 лет лишения свободы. Об этом сообщила так называемая прокуратура Автономной республики Крым, которая была создана Киевом после перехода полуострова под юрисдикцию России.

«Заочным приговором Святошинского районного суда города Киева к 14 годам лишения свободы приговорен бывший депутат Верховной рады АР Крым VI созыва Савченко Светлану Борисовну за совершение уголовного преступления, предусмотренного части 1 статьи 111 УК Украины (государственная измена)», — приводит ТАСС сообщение организации.

Украинские СМИ отмечают, что этот приговор может стать основанием для запроса в Интерпол для задержания и дальнейшей экстрадиции парламентария.

Суд посчитал, что Савченко нарушила украинское законодательство, приняв участие в заседании бывшего парламента Автономной республики Крым. Дело в том, что на том собрании депутаты приняли постановление «О независимости Крыма» и «О правопреемстве Республики Крым». Это, по мнению украинских властей, «в дальнейшем привело к оккупации полуострова Крым».

Как передает агентство, в приговоре указано, что крымский депутат «приняла участие во внеочередном заседании незаконно созданного органа „Государственный Совет Республики Крым“. Таким образом она способствовала работе этого органа, считают украинские правоохранители.

Кроме того, под госизменой также подразумевается участие в „голосовании на заседании, на котором принята „конституция Республики Крым“. Документ был согласован с парламентариями после проведенного в марте 2014 года референдума. В новой конституции прописано, что республика вошла в состав России.

В настоящее время Светлана Савченко является депутатом Госдумы от партии „Единая Россия“ . Она избиралась по 21-му Евпаторийскому одномандатному избирательному округу Республики Крым, отмечает издание.

Власти Крыма и Севастополя в марте 2014 года вынесли решение вопроса о вступлении полуострова в состав России на голосование местных жителей. Произошло это после того, как в Киеве произошел государственный переворот.

В итоге в голосовании приняли участие более 80% жителей региона, которые имеют право голоса. За воссоединение с Россией проголосовало большинство активных граждан. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием.

Ряд стран не считают волеизъявление крымчан легитимным. Так, европейские страны и США до сих пор не признают итоги голосования. В качестве своего протеста в том же году страны ввели антироссийские санкции, которые, по мнению экспертов, больше повредили им, нежели России, которая перешла на импортозамещение.

Вместе с тем Украина также не приняла решение жителей полуострова. Киевские власти до сих пор считают эту территорию своей, но временно оккупированной.

10 декабря во время встречи нового состава СПЧ с президентом России Владимиром Путиным обсуждался вопрос уголовного преследования жителей Республики Крым на Украине. По словам исполнительного директора МИА „Россия сегодня“ Кирилла Вышинского, Киев регулярно заводит уголовные дела в отношении крымчан после того, как полуостров вернулся под российскую юрисдикцию.

Член СПЧ обратил внимание, что чаще всего преследуют активных участников референдума и госслужащих различных уровней. Вышинский отметил, что таких дел на Украине возбуждено порядка 6 тыс.

В качестве примера он рассказал про беременную девушку, с которой сидел в тюрьме в соседней камере, передает РИА „Новости“. По словам журналиста, она была членом комиссии по организации референдума. Это послужило основанием для возбуждения против нее уголовного дела на Украине, после чего в 2018 году она попала в тюрьму. Так как девушка не хотела рожать за решеткой, продолжил Вышинский, она пошла на сделку со следствием.

Во время заседания Совета по правам человека с главой России журналист призвал найти правовой механизм, который помог бы передать России дела людей, осужденных на Украине, но которые вернулись в Россию.

В ответ на это Путин отметил, что членам СПЧ необходимо составить список конкретных лиц, которых будут иметь ввиду во время переговорного процесса с украинскими представителями относительно взаимного обмена осужденными и заключенными под стражу лицами.