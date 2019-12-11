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Историк Соколов мог убить аспирантку под действием препаратов 

News.ru 1 час назад
Соколов мог убить аспирантку под действием препаратов
Фото: РИА Новости
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве Анастасии Ещенко, мог совершить преступление, находясь под действием противовирусного препарата. С таким заявлением выступил его адвокат Александр Почуев.
Они вместе с Анастасией принимал противовирусные препараты — у защиты возникли вопросы, что это могло на человека в возрасте сильно повлиять, и он просто потерял контроль, — рассказал адвокат, добавив, что сторона защиты опирается на эту версию.
По его словам, есть ещё одна версия, согласно которой Соколов был в состоянии аффекта.
63-летнего историка сотрудники МЧС достали из реки Мойки в Санкт-Петербурге утром 9 ноября. В его рюкзаке нашли отрезанные женские руки и травматический пистолет. В ходе последовавшего обыска в квартире историка обнаружили фрагменты тела молодой девушки.
Погибшая оказалась 24-летней выпускницей Соколова Анастасией Ещенко, состоявшей с Соколовым в любовной связи. 10 ноября на допросе у следователей преподаватель признался в убийстве, писал NEWS.ru.
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Теги:
Происшествия , Александр Почуев , Олег Соколов , МЧС
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