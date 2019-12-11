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Происшествия

Российских учителей наказали за любовь школьников к АУЕ 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Учителей наказали за любовь школьников к АУЕ
Фото: РИА Новости
В Курганской области прокуратура наказала сотрудников пяти школ города Шадринска за любовь учеников к АУЕ (неформальная молодежная группировка с криминальным уклоном). Школьники вступили в соответствующие сообщества в соцсетях, сообщается на сайте регионального управления ведомства.
По данным прокуратуры, подобные субкультуры «пропагандируют криминальные традиции, сложившиеся в местах лишения свободы, асоциальное поведение, недопустимость осуществления трудовой деятельности, престижность совершения преступлений, вымогательство у сверстников денежных средств для передачи содержащимся в исправительных учреждениях лицам».
В сообщении также подчеркивается, что «ответственные должностные лица» не вели профилактику против вступления детей в такие группы. По результатам проверки прокуратура внесла представления в адрес пяти руководителей школ. Шестерых сотрудников учебных заведений привлекли к дисциплинарной ответственности, а с детьми провели воспитательные беседы.
Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева пояснила, что в современной России подростки часто предоставлены сами себе, потому что родителям приходится много работать, и у них нет времени заниматься детьми. По ее словам, в советский период агрессивная молодежь была редкостью. В основном подростки были чем-то заняты, учились, получали профессию, а за тунеядство в стране наказывали.
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Теги:
Происшествия , Общество , Тамара Плетнева , Генпрокуратура РФ , Госдума , Курганская Область , Шадринск
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