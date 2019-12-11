Учительница накормила подростков наркотиками и устроила оргию

Учительница из Флориды ( США ) дала наркотики двум 15-летним подросткам и занялась с ними сексом в бассейне. Об этом сообщает The Sun

По данным издания, 27-летняя Кирсти Нан Роза неоднократно занималась сексом с одним из школьников в его доме и в своей квартире. Однажды Роза пригласила подростка и его друга на вечеринку, там они курили марихуану, пили, а затем отправились развлекаться в принадлежащем учительнице бассейне.

Об этом стало известно полицейским. Они арестовали учительницу и предъявили ей обвинения в непристойном поведении и предоставлении никотина, алкоголя и наркотиков несовершеннолетним. Через несколько часов после ареста Розу уволили из школы.

Женщина вину не признала и заявила, что просто разрешила школьникам прийти и воспользоваться ее бассейном, но сама с ними время не проводила.

Как сообщал «Рамблер», ранее в США 63-летнюю учительницу арестовали за секс с 17-летним подростком. Молодой человек сам обратился в полицию и заявил, что женщина более полугода принуждала его к сексу.