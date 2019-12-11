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«Жертв не выбирал, просто хотел убить» 

Рамблер 1 час назад
В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве двух девушек на Уктусе. По данным оперативников, 26 августа 2018 года 34-летний Алексей Александров подошел к двум отдыхающим девушкам, сказал им несколько слов, после чего расстрелял в упор из пневматического пистолета. Об этом сообщает «URA.RU».
Ксения Солтанова скончалась на месте, а ее подруга Наталья Кузнецова умерла через пару дней в больнице.
По данным «Ъ-Урал», подозреваемый работал инженером в Машиностроительном завода им. Калинина», где производят зенитно-ракетные комплексы С-300 и «Бук». В свободное время Александров увлекался фотографией — на его странице в социальной сети около 1000 снимков. В основном, это фотографии девушек и городские пейзажи. У него есть жена и ребенок. Друзья отзываются о нем, как о тихом, замкнутом человеке, который всегда хорошо учился.
Александров нескольких месяцев готовился преступлению. Он объезжал тропы, испытывал «ствол», снимал местность с коптера и подыскивал места, где можно спрятать тела. В его квартире оперативники нашли несколько пневматических ружей.
«Жертв не выбирал, просто хотел убить», — рассказал подозреваемый на допросе в Следственном комитете.
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Комментарии 19 
Редактор:  Александр Котлеткин
Теги:
Происшествия , Фото , Наталья Кузнецова , Алексей Александров , СКР , Екатеринбург
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