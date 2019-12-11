«Жертв не выбирал, просто хотел убить»

Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве двух девушек на Уктусе. По данным оперативников, 26 августа 2018 года 34-летний Алексей Александров подошел к двум отдыхающим девушкам, сказал им несколько слов, после чего расстрелял в упор из пневматического пистолета. Об этом сообщает «URA.RU».

Ксения Солтанова скончалась на месте, а ее подруга Наталья Кузнецова умерла через пару дней в больнице.

По данным «Ъ-Урал», подозреваемый работал инженером в Машиностроительном завода им. Калинина», где производят зенитно-ракетные комплексы С-300 и «Бук». В свободное время Александров увлекался фотографией — на его странице в социальной сети около 1000 снимков. В основном, это фотографии девушек и городские пейзажи. У него есть жена и ребенок. Друзья отзываются о нем, как о тихом, замкнутом человеке, который всегда хорошо учился.

Александров нескольких месяцев готовился преступлению. Он объезжал тропы, испытывал «ствол», снимал местность с коптера и подыскивал места, где можно спрятать тела. В его квартире оперативники нашли несколько пневматических ружей.