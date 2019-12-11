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Опубликовано видео пожара на заводе в Екатеринбурге 

Рамблер 59 минут назад
На лакокрасочном заводе в Екатеринбурге произошел пожар, сопровождавшийся взрывами бочек с красками. Пламя охватило территорию в 800 квадратных метров. На месте работают 16 единиц спецтехники и 70 работников пожарной службы. На данный момент есть информация об одном пострадавшем. Сообщается, что для тушения возгорания дополнительно привлекут пожарный поезд. Уровень предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе на месте происшествия измеряет передвижная лаборатория. Превышения ПДК не зафиксировано.
Редактор:  Алевтина Жаркова
Теги:
Происшествия , Видео
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