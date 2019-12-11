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ФСБ задержала бывшего мэра Челябинска 

Газета.Ru + ещё 3 37 минут назад
ФСБ задержала бывшего мэра Челябинска
Фото: Газета.Ru
ФСБ задержала в Магнитогорске бывшего мэра Челябинска Евгения Тефтелева. Об этом сообщает cheltv.ru.
Как отмечается, чиновник обвиняется в махинациях с земельными участками при строительстве школы в микрорайоне Парковый.
Силовики также задержали депутата Челябинской городской Думы Сергея Селещука, который считается соучастником Тефтелева.
Евгений Тефтелев являлся главой Челябинска с декабря 2014 года по ноябрь 2018-го, после чего был назначен вице-губернатором Челябинской области. В апреле 2019 года был отправлен в отставку новым руководителем региона Алексеем Текслером.
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Теги:
Происшествия , Евгений Тефтелев , Алексей Текслер , ФСБ , Госдума , Магнитогорск , Челябинск
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