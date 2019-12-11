ФСБ задержала бывшего мэра Челябинска

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Как отмечается, чиновник обвиняется в махинациях с земельными участками при строительстве школы в микрорайоне Парковый.

Силовики также задержали депутата Челябинской городской Думы Сергея Селещука, который считается соучастником Тефтелева.