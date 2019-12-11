Пес упал с 12-метровой скалы и выжил

В английском Нортамберленде 11-летний джек-рассел-терьер по кличке Джордж упал со скалы, но был спасен бригадой волонтеров. Об этом сообщает Daily Star

Джордж отправился со своим хозяином на прогулку между заливами Хартли и Коллиуэлл, убежал и сорвался с 12-метровой скалы. Владелец собаки, 33-летний Фил Хогг увидел, что Джордж оказался на дне крутого обрыва.

Хогг обратился за помощью к береговой охране, поняв, что не может спасти собаку сам. Вытащить питомца помогла команда Tynemouth Volunteer Life Brigade: они спустили вниз переноску, собака села внутрь и ее подняли наверх. Позже выяснилось, что Джордж не получил серьезных травм, некоторое время он хромал и вел себя тихо, но затем вернулся в свое обычное состояние.

Хогг рассказал, что Джорджа ему подарили родители на Рождество 2008 года.

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