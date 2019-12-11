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Социология

Пес упал с 12-метровой скалы и выжил 

Рамблер 1 час назад
Пес упал с 12-метровой скалы и выжил
Фото: northnews.co.uk
В английском Нортамберленде 11-летний джек-рассел-терьер по кличке Джордж упал со скалы, но был спасен бригадой волонтеров. Об этом сообщает Daily Star.
Джордж отправился со своим хозяином на прогулку между заливами Хартли и Коллиуэлл, убежал и сорвался с 12-метровой скалы. Владелец собаки, 33-летний Фил Хогг увидел, что Джордж оказался на дне крутого обрыва.
Хогг обратился за помощью к береговой охране, поняв, что не может спасти собаку сам. Вытащить питомца помогла команда Tynemouth Volunteer Life Brigade: они спустили вниз переноску, собака села внутрь и ее подняли наверх. Позже выяснилось, что Джордж не получил серьезных травм, некоторое время он хромал и вел себя тихо, но затем вернулся в свое обычное состояние.
Хогг рассказал, что Джорджа ему подарили родители на Рождество 2008 года.
Как сообщал «Рамблер», 22-летняя жительница Ливерпуля случайно постирала котенка своей четырехлетней дочери в машинке, но спасла ему жизнь с помощью сердечно-легочной реанимации. Котенок провел в работающей машинке 20 минут, пока девушка его не заметила. Она реанимировала его и сразу же отвезла к ветеринару, который поместил пострадавшего в кислородную камеру. Котенок провел ночь в клинике и вернулся домой.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Происшествия
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