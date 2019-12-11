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Криминал

В центре Москвы нашли жестоко избитую женщину 

Рамблер + ещё 2 55 минут назад
В центре Москвы обнаружили избитую женщину в крови
Фото: РИА Новости
Жестоко избитую, окровавленную и, возможно, изнасилованную женщину нашли в центре Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам собеседника агентства в правоохранительных органах, вчера 34-летняя женщина в крови была обнаружена прохожими в арке одного из домов в Потаповском переулке в Басманном районе. Женщина была доставлена в больницу. Там у нее диагностировали ушибленную рану головы, ушиб головного мозга и заподозрили, что она была изнасилована.
В управлении внутренних дел по Центральному административному округу управления Министерства внутренних дел России по Москве агентству подтвердили обнаружение накануне прохожими жестоко избитой женщины по данному адресу. Также там сообщили, что полиция и скорая помощь выехали на место происшествия незамедлительно.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», 42-летняя женщина была найдена мертвой в одной из квартир в доме №44 по Болотниковской улице в Москве. Некоторое время спустя по подозрению в ее убийстве был задержан 31-летний мужчина без определенного места жительства. По версии следствия, он избил женщину в ходе ссоры.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Происшествия , МВД , Москва
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