В центре Москвы обнаружили избитую женщину в крови

В центре Москвы нашли жестоко избитую женщину

Жестоко избитую, окровавленную и, возможно, изнасилованную женщину нашли в центре Москвы . Об этом сообщает РИА Новости.

По словам собеседника агентства в правоохранительных органах, вчера 34-летняя женщина в крови была обнаружена прохожими в арке одного из домов в Потаповском переулке в Басманном районе. Женщина была доставлена в больницу. Там у нее диагностировали ушибленную рану головы, ушиб головного мозга и заподозрили, что она была изнасилована.

В управлении внутренних дел по Центральному административному округу управления Министерства внутренних дел России по Москве агентству подтвердили обнаружение накануне прохожими жестоко избитой женщины по данному адресу. Также там сообщили, что полиция и скорая помощь выехали на место происшествия незамедлительно.

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», 42-летняя женщина была найдена мертвой в одной из квартир в доме №44 по Болотниковской улице в Москве. Некоторое время спустя по подозрению в ее убийстве был задержан 31-летний мужчина без определенного места жительства. По версии следствия, он избил женщину в ходе ссоры.