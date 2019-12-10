ЧП в Уфе: у взлетевшего самолета отказал двигатель

В Уфе сел пассажирский самолет с отказавшим двигателем

УФА , 10 дек — РИА Новости. Самолет Як-42, следовавший рейсом Уфа — Нижневартовск , сел в уфимском аэропорту с отказавшим двигателем.

"На борту находились 73 пассажира, из них трое детей, восемь членов экипажа. Были приведены в готовность расчеты аварийно-спасательной команды аэропорта Уфа. В 00:20 (22:20 мск) воздушное судно совершило посадку в штатном режиме", — сообщили РИА Новости в международном аэропорту Уфа.

В пресс-службе аэропорта уточнили, что для пассажиров рейса готовят резервное воздушное судно. Ожидается, что оно вылетит в Нижневартовск в 01:30 (23:30 мск).