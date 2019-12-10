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В Уфе сел пассажирский самолет с отказавшим двигателем 

РИА Новости + ещё 22 1 час назад
ЧП в Уфе: у взлетевшего самолета отказал двигатель
Фото: РИА Новости
УФА, 10 дек — РИА Новости. Самолет Як-42, следовавший рейсом Уфа — Нижневартовск, сел в уфимском аэропорту с отказавшим двигателем.
"На борту находились 73 пассажира, из них трое детей, восемь членов экипажа. Были приведены в готовность расчеты аварийно-спасательной команды аэропорта Уфа. В 00:20 (22:20 мск) воздушное судно совершило посадку в штатном режиме", — сообщили РИА Новости в международном аэропорту Уфа.
В пресс-службе аэропорта уточнили, что для пассажиров рейса готовят резервное воздушное судно. Ожидается, что оно вылетит в Нижневартовск в 01:30 (23:30 мск).
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Теги:
Происшествия , Войска , Оружие , РИА Новости , Нижневартовск , Уфа
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