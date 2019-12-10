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У вылетевшего из Уфы в Нижневартовск самолета отказал двигатель 

ТАСС + ещё 13 1 час назад
ЧП в Уфе: у взлетевшего самолета отказал двигатель
Фото: РИА Новости
Пассажирский самолет Як-42, вылетевший во вторник вечером из Уфы в Нижневартовск с 73 пассажирами на борту, возвращается в аэропорт вылета из-за отказа двигателя. Об этом ТАСС сообщила старший помощник Приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Майя Иванова.
"10.12.2019 в 21:39 местного времени (19:39 мск — прим. ТАСС), рейс KI-9551, маршрут Уфа — Нижневартовск, а/к "Красавиа", тип ВС Як-42, пассажиры: 70 взрослых, один ребенок и два малолетних, опасного груза нет, экипаж — 8 [человек]. Отказ третьего двигателя. Возвращается на аэродром вылета. Вырабатывает топливо, расчетное время посадки — 01:50 местного времени (23:50 мск — прим. ТАСС)", — сказала она.
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Теги:
Происшествия , Войска , Оружие , ИТАР-ТАСС , Нижневартовск , Уфа
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