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Семеро мужчин избили девушку в Санкт-Петербурге из-за внешнего вида 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Жительницу Петербурга избили из-за внешнего вида
Фото: Вечерняя Москва
Семеро мужчин избили 18-летнюю девушку на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает издание «Бумага».
По словам подруги пострадавшей, вечером в понедельник, 9 декабря, они с еще двумя девушками в небольшой компании гуляли по проспекту, когда к ним подошла компания неизвестных мужчин.
Последние начали оскорблять девушек из-за того, что у тех своеобразный вид, приняв их за представителей сексуальных меньшинств.
— Они подходили слишком близко, спрашивали, что у нас в карманах. Мы пытались уйти дальше, но мужчины перекрывали нам ходы, — отметила девушка.
Подругам удалось забежать в кофейню, где они хотели вызвать охрану. Одна из них достала перцовый баллончик, но мужчины стали бить ее по голове, после чего скрылись.
В результате инцидента пострадавшую девушку госпитализировали. Ее выписали на следующий день с диагнозом «сотрясение мозга без травматических изменений».
Ранее сообщалось, что водитель такси избил и ограбил пассажирку в центре Москвы.
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Комментарии 3 
Теги:
Происшествия , Санкт-Петербург
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