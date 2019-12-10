Жительницу Петербурга избили из-за внешнего вида

Семеро мужчин избили девушку в Санкт-Петербурге из-за внешнего вида

Семеро мужчин избили 18-летнюю девушку на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге . Об этом сообщает издание «Бумага».

По словам подруги пострадавшей, вечером в понедельник, 9 декабря, они с еще двумя девушками в небольшой компании гуляли по проспекту, когда к ним подошла компания неизвестных мужчин.

Последние начали оскорблять девушек из-за того, что у тех своеобразный вид, приняв их за представителей сексуальных меньшинств.

— Они подходили слишком близко, спрашивали, что у нас в карманах. Мы пытались уйти дальше, но мужчины перекрывали нам ходы, — отметила девушка.

Подругам удалось забежать в кофейню, где они хотели вызвать охрану. Одна из них достала перцовый баллончик, но мужчины стали бить ее по голове, после чего скрылись.

В результате инцидента пострадавшую девушку госпитализировали. Ее выписали на следующий день с диагнозом «сотрясение мозга без травматических изменений».

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