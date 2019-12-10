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Политика

Уралец рассказал, как убивал двух девушек на горе Уктус 

Газета.Ru 2 часа назад
Встречали рассвет с пиццей: за что уралец убил подруг
Фото: Газета.Ru
На Урале задержали 34-летнего екатеринбуржца, подозреваемого в убийстве двух девушек. По версии СК, летом прошлого года он застрелил подруг, пока те отдыхали за городом. На допросе мужчина рассказал, что тщательно готовился к убийству, а жертв выбрал случайным образом.
В Екатеринбурге задержан подозреваемый в убийстве двух девушек. Их утром 26 августа 2018 года с огнестрельными ранениями обнаружили грибники на склоне горы Уктус. Одна из них была мертва, вторую с травмой головы увезли в больницу, где она скончалась через несколько дней. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по Свердловской области.
Подозреваемому 34 года, он работает инженером на одном из городских предприятий. Telegram-канал «112» передает, что на след подозреваемого правоохранители вышли после того, как узнали, что некий местный житель купил составляющие части к пневматической винтовке калибра 6,35. Оружие совпало с тем, из которого были застрелены девушки.
По данным СМИ, подозреваемого зовут Алексей Александров, он уже дал признательные показания и сейчас показывает правоохранителям, как убил девушек.
К убийству он готовился месяц: несколько раз обследовал место будущего преступления, в том числе снимал местность с помощью квадрокоптера. Там же он испытывал оружие.
Жертв мужчина выбрал случайным образом — он не был знаком с девушками.
«Подошел с целью убить. Я ничего не пояснял им и сразу [убил]. Они в этот момент ели пиццу. После оттащил их в траву с дороги и вернулся домой», — рассказал екатеринбуржец в ходе допроса.
По данным СКР, в ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух лиц».
Информацию о задержании предполагаемого преступника подтвердила и мать одной из убитых девушек Алина Солтанова.
«Два часа назад нам позвонил следователь. Он подтвердил, что предполагаемый убийца задержан. Я нахожусь сейчас в шоке, меня всю трясет», — приводит ее слова сайт kp.ru.
В октябре этого года матери погибших девушек пожаловались, что следствие по делу слишком затянулось. После этого председатель СКР Александр Бастрыкин поручил в течение месяца разобраться в ситуации с убийством.
2 декабря Следственный комитет по Свердловской области опубликовал видео с изображением подозреваемого в убийстве девушек, однако затем выяснилось, что мужчина не имеет отношения к преступлению.
Кроме того, следователи обратились к жителям Екатеринбурга, попросив помощи в установлении личность подозреваемого. За информацию, которая может помочь в раскрытии убийства, назначили награду в размере одного миллиона рублей.
По версии следствия, в субботу, 25 августа прошлого года, 29-летняя Ксения и 28-летняя Наталья отправились на гору Уктус, чтобы встретить рассвет. Девушки часто отдыхали там вместе — зимой катались на сноубордах, а летом на велосипедах. Подруги заказали пиццу, доставщик стал одним из последних, кто видел их живыми. Спустя полчаса после его визита к девушкам подошел мужчина в темной одежде с налобным фонариком и неожиданно выстрелил два раза в Ксению, а затем в Наталью. Тела девушек он оттащил вглубь леса, после чего скрылся с места происшествия. Все это запечатлели камеры видеонаблюдения, которые висят на фуникулерах. Записи изъяли для изучения, однако качество изображения было плохим, поскольку в момент преступления было очень темно.
По предварительным данным следствия, преступник использовал самодельное оружие и прибор ночного видения. Родные девушек рассказали журналистам, что убийца произвел не менее восьми выстрелов, целясь в голову. Ксения погибла на месте, Наталья умерла спустя пять дней в реанимации, не приходя в сознание.
Мать Натальи вспоминала, что в день, когда ей сообщили о трагедии, она нянчилась с внуком и внезапно начала плакать. Через несколько минут ей позвонили из екатеринбургской полиции и сказали: «Ваша дочь с травмой головы попала в больницу, а ее подруга мертва».
«Убийца выстрелил восемь раз, и все пули попали в голову. Он явно работал в полиции или проходил военную подготовку. На месте преступления нашли только семь пуль», — рассказывала женщина осенью прошлого года.
Местные жители отмечали, что никто не слышал выстрелы в тот вечер, поскольку по пятницам и субботам на Уктусе часто запускают фейерверки.
После происшествия полиция проверила всех жителей близлежащих населенных пунктов на наличие пневматического оружия, поскольку сначала следователи разрабатывали версию о том, что девушек убили именно из пневматики. Кроме того, правоохранители проверили несколько тысяч мужчин, сравнив их ДНК с обнаруженными следами предполагаемого мужчины.
Спустя полгода после убийства следователи, опираясь на выводы экспертов, описали убийцу как скрытого гомосексуала, испытывавшего влечение к своей матери. Начальник первого отдела по расследованиям особо важных дел СУ СКР по Свердловской области Сергей Мальцев рассказывал, что мотивом преступника стало желание самоутвердиться.
«Интересными являются установленные частности психотипа злоумышленника в виде продолжающейся в отношении него, несмотря на зрелый возраст, гиперопеки со стороны матери, инцестных переживаний в отношении нее же в детском и подростковом возрасте и скрытой гомосексуальности», — делился он в беседе с порталом E1.RU.
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Теги:
Происшествия , Криминал , Александр Бастрыкин , Сергей Мальцев , Алексей Александров , СКР , Екатеринбург
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