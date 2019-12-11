Россиянин сходил к стоматологу и попал в реанимацию

В Нижнем Новгороде Следственный комитет начал доследственную проверку после того, как местный житель сходил к стоматологу и попал в реанимацию. Об этом сообщается на сайте управления ведомства по Нижегородской области.

7 декабря стало известно, что 33-летний местный житель сходил в стоматологическую клинику, после чего оказался в реанимации — его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом сообщило издание ProGorod НН со ссылкой на телепередачу «Кстати».

Сообщается, что 1 декабря у мужчины сильно заболел зуб, его удалили. Боль не проходила, а только усиливалась. Стоматолог отвечала пациенту, что так и должно быть. Отмечается, что у мужчины опухла шея, его направили в больницу. Там его срочно госпитализировали и откачали гной.

Как рассказала жена пострадавшего, мужчина не может разговаривать — он только моргает и кивает. Врачи предполагают, что стоматолог занесла инфекцию, из-за чего начался отек. Медики пока не дают никаких прогнозов.

Ранее сообщалось, что жительница Екатеринбурга на протяжении 10 лет ходила с забытым в носу катетером после операции из-за гайморита. В итоге половина лица девушки оказалась поражена гноем, а ее зубы сгнили до костей. Турковская потратила на лечение более 200 тысяч рублей. Ей сказали вырвать весь верхний ряд зубов, поскольку они сгнили до костей. Девушка надеется возместить ущерб через суд.