Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: как Лавров "прогибал" Помпео
Пока вы спали: как Лавров "прогибал" Помпео
Политика
Меркель признала победу Путина
Меркель признала победу Путина
Политика
Заворотнюк получила особый статус на Украине
Заворотнюк получила особый статус на Украине
Общество
Россияне назвали справедливую зарплату
Россияне назвали справедливую зарплату
Социология

Россиянин сходил к стоматологу и попал в реанимацию 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Россиянин сходил к стоматологу и попал в реанимацию
Фото: РИА Новости
В Нижнем Новгороде Следственный комитет начал доследственную проверку после того, как местный житель сходил к стоматологу и попал в реанимацию. Об этом сообщается на сайте управления ведомства по Нижегородской области.
7 декабря стало известно, что 33-летний местный житель сходил в стоматологическую клинику, после чего оказался в реанимации — его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом сообщило издание ProGorod НН со ссылкой на телепередачу «Кстати».
Сообщается, что 1 декабря у мужчины сильно заболел зуб, его удалили. Боль не проходила, а только усиливалась. Стоматолог отвечала пациенту, что так и должно быть. Отмечается, что у мужчины опухла шея, его направили в больницу. Там его срочно госпитализировали и откачали гной.
Как рассказала жена пострадавшего, мужчина не может разговаривать — он только моргает и кивает. Врачи предполагают, что стоматолог занесла инфекцию, из-за чего начался отек. Медики пока не дают никаких прогнозов.
Ранее сообщалось, что жительница Екатеринбурга на протяжении 10 лет ходила с забытым в носу катетером после операции из-за гайморита. В итоге половина лица девушки оказалась поражена гноем, а ее зубы сгнили до костей. Турковская потратила на лечение более 200 тысяч рублей. Ей сказали вырвать весь верхний ряд зубов, поскольку они сгнили до костей. Девушка надеется возместить ущерб через суд.
Видео дня. Родители 5 лет держат здоровую дочь в больнице
Последние новости
Трамп оценил встречу с Лавровым Трамп оценил встречу с Лавровым Меркель назвала Путина победителем на саммите в Париже Меркель назвала Путина победителем на саммите в Париже В Москве убили 20-летнюю студентку РУДН В Москве убили 20-летнюю студентку РУДН
Комментарии 
Теги:
Происшествия , СКР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: как Лавров «прогибал» Помпео
Пока вы спали: как Лавров «прогибал» Помпео 127
Меркель признала победу Путина
Меркель признала победу Путина 790
Заворотнюк получила особый статус на Украине
Заворотнюк получила особый статус на Украине 8
Россияне назвали справедливую зарплату
Россияне назвали справедливую зарплату 125
Сильный пожар вспыхнул на заводе в Екатеринбурге
Сильный пожар вспыхнул на заводе в Екатеринбурге 1
Видео
Опубликовано видео с места перестрелки в Нью-Джерси
00:27
Опубликовано видео с места перестрелки в Нью-Джерси
Происшествия
Магия чисел Фибоначчи
06:35
Магия чисел Фибоначчи
Наука и техника
Опубликовано видео пожара на заводе в Екатеринбурге
01:28
Опубликовано видео пожара на заводе в Екатеринбурге
Происшествия
Кремль оценил инцидент с Лавровым и Зеленским
00:48
Кремль оценил инцидент с Лавровым и Зеленским
Политика Украина
Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»
00:41
Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»
Политика
Павлиашвили не придет на похороны Лужкова
02:39
Павлиашвили не придет на похороны Лужкова
Общество Другое
Опубликовано видео с сотрудником «Почты России» сыгравшем в волейбол с посылками
00:27
Опубликовано видео с сотрудником «Почты России» сыгравшем в волейбол с посылками
Общество
Он правил Москвой в лихие 90-е и жирные нулевые
01:32
Он правил Москвой в лихие 90-е и жирные нулевые
Политика
Путин отреагировал на смерть Лужкова
02:39
Путин отреагировал на смерть Лужкова
Политика Общество
Потерпевших кораблекрушение рыбаков спас холодильник
00:31
Потерпевших кораблекрушение рыбаков спас холодильник
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение