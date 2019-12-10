Потерпевших кораблекрушение рыбаков спас холодильник

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Двое рыбаков из мексиканского штата Табаско воспользовались плававшим в океане холодильником в качестве лодки после того, как их судно затонуло. Об этом сообщает сайт Unilad.

В четверг, 5 декабря, рыболовное судно «Адриана» отправилось из Сан-Педро на промысел. На следующий день местные власти получили сообщение о том, что «Адриану» заметили наполовину затонувшей.

Для спасения экипажа был направлен корабль под названием «Дефендер». С воздуха рыбаков искал вертолет.

Вскоре спасатели обнаружили дрейфовавший в океане холодильник, в котором сидели двое мужчин. У кухонного прибора не было дверцы, поэтому он заменил рыбакам лодку.

Спасатели прит