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Общество

Потерпевших кораблекрушение рыбаков спас холодильник 

Lenta.ru 41 минуту назад
Двое рыбаков из мексиканского штата Табаско воспользовались плававшим в океане холодильником в качестве лодки после того, как их судно затонуло. Об этом сообщает сайт Unilad.
В четверг, 5 декабря, рыболовное судно «Адриана» отправилось из Сан-Педро на промысел. На следующий день местные власти получили сообщение о том, что «Адриану» заметили наполовину затонувшей.
Для спасения экипажа был направлен корабль под названием «Дефендер». С воздуха рыбаков искал вертолет.
Вскоре спасатели обнаружили дрейфовавший в океане холодильник, в котором сидели двое мужчин. У кухонного прибора не было дверцы, поэтому он заменил рыбакам лодку.
Спасатели прит