Очень пьяный мужчина украл и раздал елки

Житель канадской провинции Манитоба украл дюжину декоративных рождественских елок и раздал их на улице. Об этом сообщает Toronto Sun

По данным полиции, мужчина вынес елки в корзине и начал раздавать их и просто оставлять их на улице.

Полицейские отследили его путь по камерам, собрали все деревья и арестовали мужчину. 33-летнему канадцу предъявили обвинение в краже на сумму пять тысяч канадских долларов (около 240 тысяч рублей).

В полиции заявили, что в момент совершения преступления мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

«На первый взгляд кажется, что он был щедр и делился елками со всеми. Но мы не знаем, каковы были его истинные намерения. Возможно, он просто избавлялся от них», — заявили в полиции.

Как сообщал «Рамблер», семья из немецкого города Ринтельн (Нижняя Саксония) установила дома более 300 новогодних елок в надежде установить мировой рекорд по количеству украшенных деревьев. Муж и жена разместили ели во всех комнатах — даже в ванной — и каждую из них украсили шарами, мишурой, резиновыми утятами и фигурками супергероев.