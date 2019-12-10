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Очень пьяный мужчина украл и раздал елки 

Рамблер 37 минут назад
Очень пьяный мужчина украл и раздал елки
Фото: ТАСС
Житель канадской провинции Манитоба украл дюжину декоративных рождественских елок и раздал их на улице. Об этом сообщает Toronto Sun.
По данным полиции, мужчина вынес елки в корзине и начал раздавать их и просто оставлять их на улице.
Полицейские отследили его путь по камерам, собрали все деревья и арестовали мужчину. 33-летнему канадцу предъявили обвинение в краже на сумму пять тысяч канадских долларов (около 240 тысяч рублей).
В полиции заявили, что в момент совершения преступления мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
«На первый взгляд кажется, что он был щедр и делился елками со всеми. Но мы не знаем, каковы были его истинные намерения. Возможно, он просто избавлялся от них», — заявили в полиции.
Как сообщал «Рамблер», семья из немецкого города Ринтельн (Нижняя Саксония) установила дома более 300 новогодних елок в надежде установить мировой рекорд по количеству украшенных деревьев. Муж и жена разместили ели во всех комнатах — даже в ванной — и каждую из них украсили шарами, мишурой, резиновыми утятами и фигурками супергероев.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Происшествия
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